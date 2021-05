Borràs no irá a ver al Felipe VI para comunicarle la investidura de Pere Aragonès

La presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha avanzado que no irá al Palacio de la Zarzuela a comunicar al Felipe VI la investidura del candidato de ERC, Pere Aragonès, como president de la Generalitat: "Hay medios a nuestro alcance, como cartas o correos electrónicos, para poder hacer esta comunicación". Lo ha dicho en una entrevista en TV3, en la que ha rechazado reunirse con el rey para comunicarle lo que ha descrito como un trámite, y ha dicho que cuando lo hizo como portavoz de Junts en el Congreso fue por otras razones: "Cuando he ido a ver al rey de España, he ido a decirle en directo un conjunto de cosas que creía que era necesario, relevante y no fácil de decir cuando tienes a alguien delante".