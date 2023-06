Los accionistas de Cellnex ratifican el nombramiento de Marco Patuano como consejero delegado

Los accionistas de Cellnex han ratificado en la junta general de la compañía celebrada este jueves el nombramiento de Marco Patuano como nuevo consejero delegado de la empresa en sustitución de Tobías Martínez, que dejará el cargo el 3 de junio, según ha informado la entidad.

En concreto, el nombramiento de Patuano, que ocupará su puesto a partir del 4 de junio, ha sido respaldado por el 95% de los derechos de voto presentes en la junta de accionistas (que representaban el 85,51% del capital social de la empresa), mientras que el 4,98% se ha posicionado en contra.

Esta ha sido la última junta de accionistas de Tobías Martínez en Cellnex, que dejará la compañía tras fundarla y convertirla en uno de los principales operadores europeos de infraestructuras de telecomunicaciones con presencia en 12 países y más de 135.000 emplazamientos.

Preguntado acerca de cuál será su futuro inmediato, Martínez ha revelado que seguirá colaborando "muy puntualmente" con Cellnex en algunas cuestiones que Patuano le "ha pedido", si bien ha recalcado que son "cosas muy específicas", las cuales no ha detallado.

Por su parte, la presidenta no ejecutiva de Cellnex, Anne Bouverot, ha agradecido a Martínez su "excelente liderazgo" de la compañía.

Por otro lado, los accionistas de Cellnex también han ratificado la propuesta de ampliación del consejo de administración de la empresa, que pasará de 11 a 13 miembros.

En ese sentido, se ha aprobado el nombramiento como nuevos consejeros independientes de Óscar Fanjul, vicepresidente de Ferrovial, y de Dominique d'Hinnin, presidente de la francesa Eutelsat.



Con la incorporación de estos dos nuevos consejeros, el consejo de administración de Cellnex contará con nueve miembros independientes de un total de 13, lo que supondrá un peso del 69%, superando así el umbral establecido en las recomendaciones de Buen Gobierno de las sociedades cotizadas.

Asimismo, se ha ratificado la elección de los tres nuevos miembros del máximo órgano de decisión de la compañía nombrados por cooptación desde la anterior junta general de accionistas (celebrada en abril de 2022), en concreto, las consejeras independientes Ana García Fau (presidenta de la comisión de Auditoría y Gestión de Riesgos) y María Teresa Ballester.

También el nombramiento como consejero dominical de Jonathan Amouyal, en representación de TCI, máximo accionista de la empresa con alrededor del 9,4% del capital de la empresa.

En ese sentido, todos los puntos del orden del día de la junta general sometidos a la aprobación de los accionistas han sido ratificados, entre los que se encuentran, entre otros aspectos, la modificación de la política de remuneraciones de los consejeros.

También se ha aprobado el reparto de un dividendo con cargo a la reserva de prima de emisión por importante máximo de 85 millones de euros pagadero en una o varias veces durante los años 2023, 2024 y 2025.

Nueva etapa de la compañía

En la rueda de prensa previa a la junta general de accionistas, Bouverot también ha hablado de la nueva etapa que se abre en la compañía, que estará centrada en la reducción de la deuda (que se sitúa en torno a 17.000 millones de euros), en incrementar la remuneración a los accionistas y en seguir creciendo en Europa.

Ya el pasado noviembre, la firma anunció que en un entorno económico marcado por la inflación y el alza de los tipos de interés el objetivo de la compañía pasa por consolidar su actividad en los 12 países en los que opera con un cambio de foco en su política de asignación de capital, "priorizando el flujo de caja" para reducir la deuda y obtener el grado de inversión por parte de Standard & Poor's (S&P) para 2024.

"Un sólido balance también garantizará que estemos preparados para las futuras oleadas de crecimiento en el sector", ha subrayado Bouverot.

En ese contexto, Bouverot ha resaltado que para lograr los objetivos de la nueva etapa la compañía está abierta a la entrada a participaciones minoritarias en algunos de sus negocios. No obstante, desde la entidad no se contemplan nuevas adquisiciones en los próximos dos o tres años.

"El contexto es diferente para todos, no solo para Cellnex. Venimos de inflaciones altas (...), de un cambio dramático en los costes financieros, en los tipos de interés (...). Afortunadamente, coincide en un momento en el que no hay operaciones en Europa encima de la mesa, de adquisición de nuevas torres, y por tanto, no necesitamos y no vemos las oportunidades para seguir invirtiendo en crecimiento inorgánico. Por otro lado, podemos desapalancar la compañía", ha valorado Martínez.

En cuanto a lo que se puede esperar en torno al aumento de la remuneración de los accionistas, Bouverot ha resaltado durante la junta que, una vez que la compañía logre el grado inversor de S&P, se "revisará" la política de remuneración a la accionistas con el objetivo de aumentar el dividendo.

En ese sentido, el consejo de administración de Cellnex aprobó este miércoles el pago de un dividendo de 0,01676 euros por acción, el cual se abonará el próximo 16 de junio, según la información remitida por la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La fecha ex-date, a partir de la cual las acciones se negociarán sin derecho a percibir el dividendo, será el 14 de junio, mientras que la fecha ex-record, que determinará quién tiene derecho a percibirlo, será el 15 de junio.

Compromiso con España

En su intervención, Bouverot también se ha referido a su reciente encuentro con al vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, a quien ha trasladado que Cellnex no se ha planteado en ningún momento un posible traslado de su sede fuera de España.

Sobre el encuentro con la titular de Economía, la presidenta no ejecutiva de Cellnex ha destacado que la conversación estuvo centrada en el funcionamiento del sector en Europa, en la llegada de Patuano a Cellnex y ha recalcado que "no ha habido ninguna discusión sobre mover la sede de la compañía fuera de España".