Los alquileres en Balears, Madrid, Catalunya y Canarias superan el sueldo medio de los jóvenes

En las comunidades autónomas de Balears, Madrid, Catalunya y Canarias los jóvenes destinan la totalidad de su salario al alquiler de una vivienda, según ha informado el portal inmobiliario Pisos.com.

El salario medio de una persona joven en España en el último semestre del 2023 fue de 1.050,77 euros netos al mes. Teniendo en cuenta que la media nacional del alquiler se sitúa en 1.062,90 euros mensuales –un 8,5% más que en el mismo período del año anterior– dejaría a los jóvenes con una deuda de 12,13 euros en sus cuentas tras el pago de la renta.

En Balears el alquiler se sitúa en 1.615,35 euros, con lo que se estarían excediendo en 564,58 euros; en Madrid, con 1.556,34 euros y un balance de -505,57 euros; Catalunya, con 1.190,70 euros y -139,93 euros; y las Islas Canarias, con 1.149,30 euros y -98,53 euros.

"La situación de los jóvenes es muy delicada en nuestro país, ya no en lo que a adquirir una vivienda en propiedad respecta, sino para algo que antes era mucho más sencillo como emanciparse y encontrar una residencia de alquiler", ha explicado el director de Estudios de Pisos.com, Ferran Font.

No muy atrás aparecen otras zonas en las que, si bien el sueldo es suficiente para que el pago de la renta quede cubierto, dejaría muy poco margen para pagar los suministros básicos como luz, agua, gas e Internet. Aparecen así Cantabria, donde "sobrarían" 139,68 euros sobre el pago de la renta; o el País Valencià y Euskadi, con alquileres medios de 901,80 euros y 880,20 euros respectivamente, que dejarían poco más de 150 euros para otros gastos.

Según datos de Eurostat, la edad media de emancipación en España se sitúa en los 30,4 años, la cuarta más elevada de la Unión Europea, teniendo por delante únicamente a Grecia, Croacia y Eslovaquia, y quedando significativamente alejada de la edad media comunitaria (26,3 años).

"Además, el último Observatorio de la Emancipación publicado recientemente por el Consejo de la Juventud de España (CJE) nos muestra que en el segundo semestre de 2023 la tasa de emancipación era solo del 17%, o, en otras palabras, que ocho de cada diez jóvenes españoles todavía no se ha marchado de casa", ha detallado Font.

En contraposición, existen otras diez comunidades autónomas en las que la renta mensual oscila entre los 250 y 660 euros. Estas son: Aragón, Andalucía, Murcia, Castilla-La Mancha, Asturias, Navarra, Galicia, Extremadura, Castilla y León y La Rioja.

"Viendo todos estos condicionantes no es de extrañar que cada vez sean más las personas que se ven obligadas a compartir piso, pues el nivel de salarios actual no corresponde en absoluto con los precios de la vivienda, cuya tendencia alcista no parece que se vaya a detener pronto", ha sentenciado el director de Estudios de pisos.com.