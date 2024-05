La banca española cierra un trimestre histórico en beneficios, mientras abre una nueva etapa de fusiones

Esta es la cifra: 6.566 millones de euros, que es el beneficio conjunto de los seis principales bancos españoles (Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell, Bankinter y Unicaja Banco) en el primer trimestre del año, un 15,3% más respecto al mismo periodo en 2023, batiendo una cifra que ya fue tildada de récord (cerca de mil millones más que en el mismo periodo en 2023). Unos resultados históricos cuando vuelven a producirse movimientos entre las entidades de cara a una fusión.

Santander apunta en el primer trimestre de este año unas ganancias de 2.852 millones, un 11% más que en los mismos meses del año pasado Por su parte, BBVA, obtiene anota un beneficio de 2.199,8 millones, un 19,15% más que en el primer trimestre de 2023.

Unicaja es el banco que más ha elevado sus ganancias en el primer trimestre del 2024

CaixaBank anota 1.005,2 millones en el primer trimestre, un 17,5% más. Seguido de Sabadell, que gana 308,1 millones, un 50,4% más que en el mismo periodo de 2023. Bankinter, gana 200,8 millones, un 8,7% más, y Unicaja, contabiliza 110,8 millones, un 224% más, lo que la sitúa como la entidad bancaria que más ha elevado sus ganancias en el primer trimestre del 2024.

Unos resultados que han sido posibles gracias "a la subida de los tipos de interés, menores intereses pagados por el ahorro depositado en sus entidades, y al aumento en el precio de las comisiones" apunta Carlos Sánchez Mato, economista.

En general, la política de los bancos centrales, en particular del Banco Central Europeo, ha beneficiado a las entidades bancarias. La subida de los tipos de interés, con el consecuente encarecimiento del dinero, es una medida tomada con el objetivo de frenar la inflación.

En el negocio bancario, que surge de la diferencia entre lo que paga la entidad financiera por obtener dinero y lo que cobra por dejarlo a empresas o familias, esta medida ha servido para insuflar aire y confianza. Sobre todo, en el caso de España donde las hipotecas, los créditos a las empresas y los préstamos al consumo son el pilar básico sobre el que se sustenta el negocio bancario.

En total, los seis grandes bancos españoles han anotado un margen de intereses que suman 23.475,4 millones en el primer trimestre de 2024, un 17,8% más que en el mismo periodo hace un año.

Estos ingresos netos por intereses han crecido en todas las entidades, algunas de manera notoria, como Unicaja, la que más crece, con un incremento del 32,3%, con un resultado de 390,3 millones. Le sigue en crecimiento CaixaBank, con un 27,4% hasta los 2.781,1 millones. El margen de intereses del Santander escala un 17,6% y alcanza los 11.983 millones. El del Banco Sabadell incrementa un 11,9%, hasta los 1.231,5 millones. Y Bankinter suma un incremento del 10,6%, hasta los 577,7 millones.

Más cifras

La rentabilidad de las entidades, medido en el retorno sobre el capital tangible (ROTE), se sitúa de media en el 14%: Bankinter con un 18,4%; seguido del BBVA que suma un 17,7%; CaixaBank registra un 15,8%; el Santander llega al 14,9%; el Sabadell anota un 12,2%; y Unicaja se sitúa en 5,4%.

Los seis grupos han mantenido también la ratio de eficiencia por debajo del 50% (según los expertos, un banco es rentable por debajo de ese porcentaje). Bankinter, cerró el trimestre en el 35,26%, CaixaBank con un 40,3%, BBVA en el 41,2% y el Santander con un 42,6%.

Se abre un nuevo periodo de fusiones

Los beneficios obtenidos por los seis bancos españoles que cotizan en el IBEX35 han quedado eclipsados por la información sobre una posible fusión entre BBVA y Banco Sabadell. Todavía no se conocen los detalles de esta operación que ha sido confirmada por el BBVA.

Esta entidad ha trasladado al presidente del Banco de Sabadell, Josep Oliu, su interés por iniciar nuevas negociaciones para explorar la posibilidad de una fusión entre ambas entidades, según ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

BBVA y Sabadell ya intentaron fusionarse, sin éxito, en 2020

En noviembre de 2020, el BBVA y el Sabadell protagonizaron un primer intento. Aunque el BBVA prefirió no dar explicaciones, el Sabadell hizo público que la operación no había salido adelante al no llegar a un acuerdo en el precio de la misma.

Entre las dos sumarán 380.000 millones de depósitos (ahorros de la gente) protegidos por el sistema de garantías de Estado español que, según el último balance publicado hace una semana, cuenta con 8.700 millones.

La fusión de estas dos entidades confirma la tendencia del sector bancario hacia una concentración cada vez mayor, lo que conlleva entidades "más fuertes", pero también con "más riesgo sistémico para el contribuyente" recuerdan los expertos. En este sentido, Sánchez Mato vaticina que "en la siguiente crisis bancaría, el rescate nos costará mucho más caro que en 2008" precisamente debido al riesgo que con estas fusiones asumen las entidades bancarias y también el Estado, al frente del sistema de garantías.

En cuanto los efectos de la fusión, los expertos lanzan "un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía que actualmente tiene su dinero en BBVA y Banco Sabadell". Y auguran que esta es la primera de las fusiones que se pueden llegar a materializar en este nuevo periodo, con la bajada de intereses del Banco Central Europeo en el horizonte, y especialmente entre la banca mediana.

El parqué tras la noticia de la posible fusión

En la bolsa Española, el BBVA ha liderado las caídas del día al ceder el 6,65 %, mientras que el Banco Sabadell ha subido el 3,37 %, el cuarto puesto del mercado nacional, ante el interés del primero en iniciar negociaciones para explorar una posible fusión entre ambas entidades.

Al cierre, BBVA ha perdido 0,725 euros por acción, ese 6,65%, mientras que el Banco Sabadell ha finalizado la jornada con una ganancia por título de 0,0585 euros, ese 3,37%, que le otorga el primer puesto entre las empresas alcistas del IBEX, hasta 1,796 euros. En el año se revaloriza el 64,77 %, la mayor subida de ese índice.