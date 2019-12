El Banco de Inglaterra examinará en 2021 el riesgo de bancos y aseguradoras ante el cambio climático

Los principales bancos y aseguradoras británicos serán puestos a prueba de forma conjunta por primera vez en 2021 para cuantificar el impacto financiero potencial del cambio climático en sus negocios, propuso el miércoles el Banco de Inglaterra (BoE, por sus siglas en inglés).

Pero no habrá aprobación o suspenso cuando se publiquen los resultados en el segundo trimestre de 2021, y no se nombrará a ninguna empresa en particular, dijo el banco central en un documento de debate en el que se solicita la opinión de la industria sobre sus planes.

"El cambio climático afectará el valor de prácticamente todos los activos financieros", dijo el gobernador del BoE Mark Carney en una declaración.

El cambio climático y la respuesta normativa y política a los problemas medioambientales se consideran cada vez más como una de las mayores amenazas a largo plazo para la industria financiera.

El supervisor de los mercados financieros suizos, FINMA, identificó este mes riesgos de base amplia que van desde el aumento de los costes de las catástrofes naturales, que podrían causar pérdidas significativas para las aseguradoras, hasta una drástica revisión de los precios de los activos expuestos al clima.

El Banco de Inglaterra dijo que el objetivo de la prueba no sería verificar si los bancos y aseguradoras tienen suficiente capital para soportar el impacto del cambio climático en sus activos y modelos de negocio.

Sólo se publicarán los resultados agregados, pero el BoE utilizará los resultados de las empresas individuales para comprobar si están gestionando adecuadamente los riesgos del cambio a una economía baja en carbono y los daños físicos causados por el mal tiempo a la propiedad y la infraestructura.