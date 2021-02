Más de 38.000 de Santander se apuntaron al voluntariado del banco en 2020 para apoyar a los ciudadanos más vulnerables a la pandemia

La pandemia se ha convertido en una oportunidad para fortalecer las actuaciones de voluntariado corporativo y apoyo a la comunidad de los empleados de Banco Santander, una de las señas de identidad cultural del Grupo en todos los mercados donde opera. No sólo continúan ofreciendo los programas de formación y orientación a los colectivos más vulnerables sino que, además, están organizando iniciativas específicas para afrontar los retos derivados del Covid-19.



En concreto, más de 38.000 empleados de Santander, uno de cada cinco de la plantilla total (191.000 en todo el mundo) participan en actividades de apoyo a colectivos vulnerables y dedican más de 140.000 horas laborales a compartir su experiencia profesional y personal para ayudar a los más necesitados. Estas actuaciones de apoyo a la comunidad no han cesado durante la pandemia y se han adaptado a un voluntariado virtual en algunas ocasiones.



Los programas habituales de formación financiera, de asesoría jurídica o la labor de mentoring a mujeres víctimas de violencia de género siguen en marcha. Paralelamente también se han implementado nuevos programas, encaminados al mentoring financiero para hacerle frente a la pandemia, a elaborar mascarillas o a acompañar telefónicamente a personas mayores que permanecen solas.



En España, el Programa De mujer a mujer (con la Fundación Integra) continúa vigente desde el inicio de la pandemia. Quince mentoras colaboran en remoto con sus mentees, que son mujeres víctimas de violencia de género, para ayudarlas en su acceso al mundo laboral. Además de reforzar su autoestima para que salgan del círculo de la violencia y tomen el control de su vida, Santander organiza talleres para mejorar su CV, prepararse para afrontar con éxito una entrevista de trabajo y buscar empleo online. El programa ha conseguido que el 80% de las participantes de las distintas ediciones acceda al mercado laboral, a pesar de la pandemia. Actualmente está en marcha la quinta edición. Por otro lado, en el programa Minutos en compañía (con la organización 'Adopta un abuelo' y la Fundación United Way) 75 voluntarios de la entidad han conversado por teléfono durante más de 12.300 minutos en un mes con los mayores que viven solos, están en residencias u hospitalizados.



A su vez, en el programa Finanzas para mortales se lanzó un reto para que los empleados grabaran durante la cuarentena un vídeo corto explicando algún concepto de educación financiera y estas piezas se compartieron en el portal de la iniciativa. De hecho, durante 2020 el programa reforzó su actividad digital a través de su web www.finanzasparamortales.es y redes sociales para hacer frente a las demandas y necesidades derivadas de la pandemia del covid-19. Durante el último año, la iniciativa ha facilitado educación financiera a 65.129 personas mediante la enseñanza de conceptos financieros a los colectivos financieramente más vulnerables para ayudarles a tomar las mejores decisiones sobre cómo administrar sus recursos y contribuir así a la seguridad y protección de sus finanzas.



Por su parte, el programa Speaking without frontiers llevó a cabo mentoring y refuerzo de inglés para estudiantes con discapacidad a través de Fundación Universia. En concreto, 20 voluntarios apoyaron a este colectivo de universitarios como mentores y también compartiendo conversación en inglés. En 2020, también estuvieron en marcha algunas sesiones virtuales de voluntariado pro-bono para 12 ONG ganadoras en ediciones anteriores del programa 'Euros de tu nómina'. En estos talleres unos 15 voluntarios dan charlas sobre gestión de proyectos en agile y ciberseguridad.

Cibervoluntariado extendido a todos los mercados donde opera Grupo Santander

Otro de los mercados que fortaleció sus programas de ayuda a la comunidad desde el inicio de la pandemia fue Reino Unido. para ayudar a las personas aisladas o vulnerables, sus voluntarios han realizado llamadas telefónicas y ofreciendo asistencia a las personas mayores y a los afectados por la demencia. Los voluntarios trabajan para apoyar a las asociaciones Alzheimer’s Society y Age UK, que promueven iniciativas que pueden marcar una gran diferencia para cualquier persona que esté pasando un momento difícil o que esté potencialmente aislada y sola.



Además, se ha puesto en marcha un programa específico durante el covid-19 llamado 'Reaching Out', que consiste en que los empleados de las sucursales contacten por teléfono con algunos de sus clientes más vulnerables (especialmente mayores de 65 años) que normalmente utilizan la sucursal. Estas llamadas son para comprobar su bienestar y ofrecer apoyo en temas como el acceso a dinero en efectivo durante la pandemia.



En Polonia, el principal programa de voluntariado se ha enfocado en coser mascarillas protectoras y donarlas a centros de salud, hogares de asistencia social y otras instituciones que las necesitan. Para poder confeccionarlas, los voluntarios han recibido los materiales en sus casas y se han producido más de 15.000 mascarillas de tela. Por su parte, en Portugal, el equipo de voluntariado organizó un "Corner Solidario Virtual" para la venta de camisetas exclusivas y con lo recaudado apoyar a dos proyectos solidarios: la Casa das Cores, un centro de acogida de niños en riesgo de exclusión y ayuda a sus familias, y el proyecto Ação e fé, que visita y acompaña a personas mayores del municipio de Alcoutim. Otra iniciativa destacada ha sido la del programa contacto "Aquí e Ahora", llamadas telefónicas por parte del banco a sus clientes mayores y poco digitales.



Al otro lado del Atlántico, en Argentina, los clientes de la filial de Banco Santander recibieron una mascarilla gracias a la elaboración por parte de la Cooperativa La Juanita y a la participación de los voluntarios del banco. Mientras que en Chile los ejecutivos de la entidad han realizado un programa de tutorías para acompañar a estudiantes de diversos colegios de la Fundación Belén Educa, una institución sin ánimo de lucro que promueve la educación de calidad en los sectores más pobres y periféricos de Santiago.



En este país, más de 50 voluntarios de Banco Santander también han realizaron encuestas telefónicas a casi 200 personas que viven en campamentos en Chile (asentamientos irregulares), con el fin de colaborar con la Fundación Techo en un estudio que busca saber cuáles son las condiciones actuales que viven las personas más pobres del país producto de la crisis sanitaria. Finalmente, la iniciativa Santander Presente impulsa que 50 voluntarios del banco ayuden a través de una plataforma digital a 100 personas mayores de 18 años que no hayan finalizado sus estudios escolares a que puedan hacerlo.



Por su parte, en Brasil, más de 100 voluntarios empleados del banco realizaron llamadas telefónicas a 82 personas mayores de 60 años para acompañarlos durante la cuarentena desde los hogares en los que viven solos o residencias de ancianos, en el marco del Programa Parceiro Do Idoso y un grupo de residencias de ancianos. Mientras que, en Uruguay, se han realizado charlas informativas para colectivos que están siendo afectados por el covid-19, como el encuentro "Emprender en tiempos de COVID", a través de Santander Universidades. Además, ofrecen charlas virtuales relacionadas con temas de inversión en el contexto actual, donde ejecutivos del banco y analistas acompañan a los inversores y les ayudan a tomar perspectiva.



Finalmente, en México, desde el Work Café continúan organizando charlas virtuales para orientar a emprendedores, pymes y público en general sobre oportunidades y formas para superar el reto del covid-19. Estas charlas han reunido de forma remota a más de 23.000 participantes. En España esta iniciativa se denomina "Santander Smart Talks", donde el banco está lanzando convocatorias para la libre asistencia a todos los eventos formativos que se celebran semanalmente en varias de sus oficinas, por muchas ciudades de España.