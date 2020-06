Banco Santander apoya el despegue de ocho proyectos innovadores que desafían el impacto del coronavirus

La Comisión Europea celebró el pasado mes de abril el #EUvsVirus, un hackatón paneuropeo que reunió a más de 21.000 participantes de 40 países que propusieron 2.160 soluciones innovadoras para contrarrestar el desastre sanitario, económico y social que está dejando a su paso la pandemia del coronavirus. Además de ser un claro ejemplo del espíritu de cooperación e innovación, el hackatón representaba también una gran oportunidad para desarrolladores, investigadores, diseñadores, creativos y, en general, para todos aquellos dispuestos a encontrar soluciones para paliar la crisis.





#EUvsVirus proponía cinco categorías en las que centrar los proyectos: salud y vida; cohesión social y política; trabajo y educación a distancia más finanzas digitales; una categoría abierta; y continuidad del negocio. Es en esta última en la que Banco Santander, además de patrocinar el macro encuentro, ha volcado sus esfuerzos. "Ayudaremos a abordar el conjunto de problemas que enfrentan las empresas, especialmente las nuevas y las pequeñas y medianas empresas (pymes), para mantenerse a flote, colaborar de manera efectiva y desarrollar nuevos modelos comerciales más resistentes. Estamos todos juntos en esto. Juntos, aprovechemos el hackatón #EUvsVirus para construir soluciones y plantear ideas completamente nuevas que nos ayudarán a todos a superar esta tormenta y a salir reforzados como personas, empresas y sociedad", señaló el banco cuando anunció su participación.



Ahora, la entidad financiera acompañará el desarrollo y la puesta en marcha de ocho de estos proyectos dirigidos a ayudar a resistir los embates de la pandemia:

* Bankera Business Care . Brinda financiación a corto plazo a las pymes con problemas de liquidez, sin garantía previa. La idea es que todas las pymes registradas en la Unión Europea pueden acceder a financiación en las dos horas posteriores a su petición. Los importes pueden ir desde 1.000 a 250.000 euros, al 1 por ciento de tipo de interés mensual. La devolución del prestamos es flexible, lo que significa que un negocio en apuros no tendrá que hacer ningún reembolso durante la cuarentena y puede pagar el préstamo una vez que el negocio se recupere.



* Break Even . Su objetivo principal es proporcionar datos abiertos a los consumidores a través de una aplicación que informa sobre la mejor manera de colaborar para que determinadas empresas puedan sobrevivir, yendo a unas tiendas o a otras, o a unos bares determinados que necesitan más ayuda. Para ello rastrea los resultados semanales de cada negocio y muestra cuáles requieren más apoyo.



* Hypanel . Es un panel divisorio transparente instalado entre las mesas de los restaurantes para evitar la propagación de partículas del virus en forma de aerosol. Además, Hypanel esteriliza constantemente el aire con filtros HEPA y luz UVC, liberando aire limpio. Esta solución permitirá a los restaurantes poder reducir las limitaciones de distanciamiento social y, en lugar de limitar al 38-65% su capacidad, operar al 90-100% respecto a la situación que tenían antes de la crisis.



* Lunsj . Crea organizaciones más conectadas al automatizar el intercambio de conocimientos y la interacción social a través de programas de emparejamiento personalizables, impulsados ​​por inteligencia artificial. Los silos de conocimiento o culturales dentro de grandes organizaciones son un problema para el éxito global. Lunsj es una plataforma de automatización de procesos de negocio y recursos humanos. Es un producto SaaS en la categoría de soluciones de recursos humanos y transformación digital.



* Sostenibl.es . Es un mercado digital para pymes del sector agroalimentario orgánico, con más de 100 miembros en España. Permitirá a los pequeños agricultores y ganaderos vender sus productos directamente a los consumidores finales dispuestos a comprar alimentos locales saludables. Solo el 5% de los pequeños agricultores en España tienen un canal de venta directa, en comparación con el promedio del 15% en la Unión Europea o el 21% de países como Francia. En las cadenas de valor tradicionales, el precio pagado al agricultor se multiplica por cinco cuando llega al cliente final. Por eso hay espacio para aumentar la eficiencia en la cadena de suministro de alimentos, garantizando buenos precios tanto a los pequeños agricultores como a los consumidores finales.



* Sprovid . Para resolver el riesgo que supone en tiempos de crisis para los propietarios el alquiler de una vivienda, Sprovid permite elegir a los "mejores inquilinos", a través de big data. Se trata de una plataforma colaborativa de propietarios que, al tiempo, ayuda a los arrendatarios a demostrar más fácilmente su situación financiera para poder solicitar una renta más baja.



* Corazones against Covid-19 . Este proyecto está destinado a ayudar a los gobiernos regionales y locales de Europa a tomar decisiones sobre dónde destinar presupuestos públicos en favor de las pymes, para maximizar el impacto final del coste. Es una herramienta "fintech" llamada Impact Multiplier, desarrollada y probada por la Organización de Comercio Social (STRO). Esta plataforma facilita que las instituciones públicas abran un tipo especial de cuenta corriente regional en un banco asociado, con tipos de interés negativos. Se solicita a las pymes de su ámbito que también abran dicha cuenta, al igual que a los consumidores, para generar una comunidad de intereses de desarrollo mutuo. La tecnología se encarga de que el dinero ingresado permanezca en la cuenta durante un año, de modo que las pymes beneficiadas se gasten el dinero público con proveedores que también sean pymes. Después de un año, pueden emplear el dinero en otros sitios, si lo desean. El objetivo es incentivar el movimiento del dinero, multiplicando así el impacto en la economía.



* MyBubble . Una aplicación móvil para mantener a los empleados informados, alertas y reconocidos por sus buenas conductas de distanciamiento social e higiene. Permite a las empresas establecer las reglas del lugar de trabajo, con métodos para la detección de proximidad a través de bluetooth que avisan a los compañeros cuándo están a menos de 2 metros de distancia. Puede detectar grupos que sean demasiado grandes para determinados espacios y enviar recordatorios para lavado de manos o limpieza del lugar de trabajo.



#EuvsVirus ha funcionado como una lean startup del mundo de la innovación, un modelo de desarrollo de nuevos negocios y productos que acorta los ciclos de desarrollo, reduce los riesgos de mercado y evita la necesidad de grandes cantidades de financiación inicial o grandes gastos para lanzar productos. Pero sobre todo, el hackatón ha generado una nueva comunidad paneuropea de innovadores, emprendedores y patrocinadores que puede ser la base principal de un ecosistema continental de innovación, listo para resolver problemas sociales utilizando el poder de la tecnología y la imaginación. La Comisión Europea participará en esta comunidad a través de la recién creada Plataforma Covid del Consejo Europeo de Innovación.