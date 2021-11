Banco Santander, compañero de viaje de las franquicias

Las franquicias son un exitoso modelo de negocio que ha logrado expandirse por todo el mundo, un sector que no para de crecer y que lo hace de manera sostenible. En España, el sistema de franquicias está integrado por más de 1.300 marcas, con cerca de 80.000 locales, de las cuales alrededor del 82% son de origen nacional. "El modelo de negocio de la franquicia se ha demostrado en esta época post Covid como uno de los más fuertes y seguros de la actividad empresarial, habiendo sido capaz de innovar, de adaptarse a la nueva realidad y de satisfacer y dar respuestas y soluciones a las demandas y necesidades de un mercado en continuo cambio", comenta Luisa Masuet, presidenta Asociación Española de Franquiciadores (AEF).



Uno de los aspectos más significativos del sistema de franquicias es su potencial de generación de empleo: en 2019, el sistema dio trabajo a cerca de 300.000 personas. Madrid, Cataluña, la Comunidad Valenciana, Andalucía y Galicia son las comunidades autónomas que cuentan con un mayor número de centrales franquiciadoras.



Para los proyectos de franquicia, la entidad ofrece una amplia gama de soluciones de financiación

Banco Santander ayuda a impulsar el progreso de este tipo de negocios desde el principio, gracias a un equipo de gestores especializados que los acompañan en todo momento. Su oferta está englobada en Santander Franquicias, que ofrece el apoyo financiero que necesiten para que los negocios no se detengan, y soluciones y herramientas a medida para cada modelo de franquicia.



Por ejemplo, la entidad pone a su disposición Santander One Empresas, su modelo de banca con una oferta personalizada de servicios como una Cuenta sin comisiones, que incluye la emisión y mantenimiento de las tarjetas de débito y crédito sin gastos, y tampoco cobra por hacer transferencias en euros desde la banca online, móvil y cajeros. También ofrece Money Plan, un agregador de cuentas donde los empresarios podrán ver los movimientos de las cuentas y tarjetas de otras entidades de manera sencilla en una única App. Además, da acceso a soluciones para digitalizar los negocios y mejorar las ventas a través de One Digital.



Para hacer que los proyectos de franquicia se conviertan en una realidad, la entidad ofrece una amplia gama de soluciones de financiación que se adapten a las necesidades de cada negocio. Entre las opciones se encuentra el Préstamo Pago de Impuestos, destinado a financiar los impuestos derivados de la actividad empresarial; una Línea de crédito a corto plazo, con una liquidación de intereses del crédito bonificada en función del cumplimiento de compromisos de transaccionalidad adquiridos; el Préstamo BEI Eficiencia Energética, con tipos de interés preferentes, para respaldar proyectos que mejoren la eficiencia energética de las empresas españolas; o el Préstamo ICO, una línea de financiación de hasta 12,5 millones de euros por cliente y hasta 100% del proyecto de inversión, para dar un impulso al negocio invirtiendo tanto en nuevos proyectos como en mejoras, dentro y fuera de España.



Adicionalmente, la entidad pone a disposición el Préstamo BEI, con plazos flexibles, o el Leasing y Renting Mobiliario, con el que se podrá alquilar o arrendar cualquier tipo de bien mueble durante un tiempo determinado y con opción de compra. Las empresas contarán también con Avales para el cumplimiento de los compromisos y obligaciones contraídas por los clientes o proveedores.



En cuanto a los cobros, tener una herramienta rápida y cómoda para los clientes es una de las claves para el éxito de las franquicias. Por esta razón, el Santander cuenta con una oferta de TPV Santander, con soporte los 365 días del año. También ofrece Factoring de Santander Franquicias y el servicio de Anticipo de Facturas por Confirming.



Finalmente, si la franquicia tiene la capacidad de traspasar fronteras, Santander Franquicias ofrece toda la experiencia internacional del Grupo para hacerlo posible. En este sentido, International Desk es la solución para la internacionalización del negocio, gracias al apoyo a través de un equipo especializado que ayudará a conseguir los objetivos del proyecto y establecerlo en cualquiera de los 16 países donde el banco está presente.



"Hay que confiar en el futuro, estoy segura de que vamos a ayudar a muchas más empresas y personas a progresar, esa es nuestra misión. Nuestro mayor desafío es bancarizar y ayudar a progresar a las empresas con negocios sostenibles y rentables". Estas palabras de Ana Botín, presidenta de Banco Santander, durante un reciente encuentro virtual con colabores de la filial en Argentina, son un reflejo de la apuesta del grupo a nivel global: impulsar el progreso en todos los mercados donde opera.



Actualmente, el Santander cuenta con 152 millones clientes, y una oferta de productos y servicios financieros a medida para particulares y empresas, fomentando el emprendimiento y la creación de empleo, y apoyando a las empresas para que continúen es su papel de motor de la economía. La entidad tiene presencia relevante en 10 mercados clave en las regiones de Europa, Norteamérica y Sudamérica.