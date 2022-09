Así trabaja Banco Santander por la inclusión financiera

Mercedes Cruz es una mujer mexicana que vive en el estado de Hidalgo. La pandemia la dejó sin trabajo y, junto a su suegra, decidió poner en marcha un negocio de venta de comida puerta a puerta para despegar de nuevo. Tuiio, uno de los principales programas de Banco Santander para impulsar la inclusión financiera, le dio un préstamo y le proporcionó educación financiera para convertir su idea en realidad. Así nació "El Sazón de Ángel", una pequeña empresa que genera ingresos para mantener a la familia.



"Sin este préstamo no habríamos podido hacer despegar el negocio. Empezamos de cero con ese dinero. Lo que más nos gusta de Tuiio es que nos dieron una tarjeta de débito que nos permite ahorrar, comprar bienes y seguir avanzando. Sabiendo que tengo dinero en la tarjeta, no tengo que preocuparme. Me gustaría agradecerles por ayudarnos a construir algo y seguir adelante", comenta Mercedes.



Gracias a programas como Tuiio, Banco Santander avanza en su compromiso de empoderamiento e inclusión financiera. El grupo ha concedido durante el primer semestre de este año microcréditos por un importe de 426 millones de euros, según datos del último informe financiero. Santander Microfinanzas se desarrolla actualmente en México (con la iniciativa Tuiio), El Salvador (Enlace), Perú (Surgir), y en Argentina, Brasil, Uruguay, Colombia y Chile (Prospera). El banco ha superado la barrera de los 9 millones de personas apoyadas desde 2019, y ya está muy cerca del objetivo marcado en su agenda de banca responsable: impulsar la inclusión financiera de 10 millones de personas en cinco años, hasta 2025.



La historia de Mercedes es la de miles de mujeres que pertenecen a comunidades vulnerables en diversas zonas de Latinoamérica y que generalmente están excluidas de las instituciones financieras formales. Tuiio, creado en 2017, ha atendido desde su puesta en marcha a 259.000 clientes de bajos ingresos y ha otorgado 264.415 microcréditos. El 92% de los clientes activos son mujeres emprendedoras.



Los programas de inclusión financiera no solo incluyen microcréditos a medida destinados a pequeños emprendedores para cubrir sus necesidades de capital circulante. También ofrecen otros productos y servicios bancarios básicos, como cuentas corrientes y de ahorro, tarjetas o microseguros. Los clientes se benefician de una solución híbrida (presencial y online) sin papel de por medio, con desembolso en menos de 24 horas y el apoyo de agentes locales, lo que ayuda a mejorar su experiencia.



Otro de los programas estrella del banco es Prospera, que nació en Brasil hace casi dos décadas con el objetivo de apoyar la creación y el crecimiento de pequeños negocios, y dar acceso al sistema financiero. Desde entonces, Santander Brasil ha concedido más de 1.400 millones de euros (9.000 millones de reales) en microcréditos en 1.500 localidades del país. La iniciativa Prospera Microfinanzas ha ayudado a impulsar el negocio de más de 1 millón de empresarios, contribuyendo al mismo tiempo al desarrollo de sus comunidades.



Rita de Cássia cuenta su relación con este programa. Esta brasileña soñaba con profesionalizar sus servicios como esteticista en Heliópolis, una comunidad de São Paulo. Tras varios años trabajando en un espacio habilitado en su casa, se propuso crear un espacio más adecuado para poder brindar a sus clientes de su comunidad un servicio mejor. Gracias a la buena experiencia obtenida con el pequeño crédito con el que de Cássia financió la edificación de su nueva clínica de estética facial y corporal, pudo acceder a una renovación del crédito de Prospera para hacerse con una motocicleta con la que desplazarse a los domicilios de sus clientes. "Empecé a trabajar muy joven. Ha sido un camino difícil, pero este es mi verdadero sueño. Mi inspiración ha sido mi abuela quien también fue emprendedora. Banco Santander ha estado paso a paso y día a día conmigo", asegura Rita.



El grupo cántabro ha sido destacado este verano como Mejor Banco del Mundo en Inclusión Financiera en los Awards for Excellence 2022 que otorga la revista Euromoney. Se trata de un reconocimiento, por segundo año consecutivo, a los programas que desarrolla en Latinoamérica, Europa y Estados Unidos para el empoderamiento financiero de particulares y emprendedores. Santander es líder en microfinanciación en América Latina, donde ayuda a más de un millón de personas cada año a crear o hacer crecer su negocio.