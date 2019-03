Banco Santander lanza dos pequeñas joyas en su programa de becas para estudiar este verano en Georgetown y Yale

Es muy conocida la apuesta del Banco Santander por la educación universitaria, es una de las piezas claves de sus proyectos de banca responsable. El primer banco europeo y español, líder también en varios países latinoamericanos y uno de los más grandes del mundo, mantiene históricamente más de 1.200 convenios y acuerdos de colaboración con universidades de muchos países. A lo largo de los últimos 15 años, ha concedido 366.000 becas y ha invertido más de 1.600 millones de euros en apoyo a la educación universitaria. Todos los cursos, decenas de miles de universitarios optan a alguna beca de estudio financiada por el Santander. Solo en 2018, entregó 73.471. Muchas de ellas son becas que facilitan carreras universitarias completas, pero hay algunas de menor alcance temporal pero que son auténticas pequeñas joyas, que proporcionan una calidad de curriculum vitae al alcance de pocos. Es el caso de dos de los programas educativos que el Banco ha anunciado recientemente: los que permitirán estudiar en verano a 36 elegidos en dos de las universidades más prestigiosas del mundo, Georgetown, en Washington, y Yale, en New Haven (Connecticut).



El bautizado como “The Banco Santander Georgetown University Partnership on Social Economy” está ya aceptando candidaturas de estudiantes interesados en una de las 24 plazas reservadas para los universitarios mayores de 21 años que realizarán un “workshop”(taller) de dos semanas de duración sobre inclusión social y económica. El plazo para inscribirse estará abierto hasta el 20 de marzo y se hace a través del web oficial de becas del Banco. Los requisitos son ser estudiante de licenciatura en las siguientes áreas de estudio y/o carreras o sus equivalentes: Ciencias Sociales, Historia, Derecho, Negocios, Tecnología, Ingeniería, Ciencias de la Computación, Ciencias Biomédicas y Ciencias Naturales (o sus equivalentes), en alguna de las universidades de la Red Santander. La selección de los beneficiarios se realizará buscando a los mejores candidatos de diversas especialidades, para contar así con un grupo multidisciplinar. Se necesita acreditar inglés fluido a nivel verbal y escrito, 21 años cumplidos al momento del inicio del curso, visado para Estados Unidos y pasaporte vigentes. El programa incluye el coste total de la matrícula, el hospedaje en el campus de Georgetown y media pensión (desayuno y almuerzo de lunes a viernes). El estudiante es responsable de su propio transporte aéreo y terrestre a la Universidad de Georgetown y del seguro médico de viaje, que se requiere para participar. El banco y Georgetown proporcionarán, si es necesario, asistencia logística e instrucciones para el proceso de solicitud de visa, así como los requisitos para el seguro de salud mientras participa en el taller.



Además del CV, en el formulario de candidatos hay que adjuntar también un ensayo en inglés, que no exceda las 500 palabras, sobre el siguiente tema: “En cada sociedad, existen desafíos relacionados con la inclusión para grupos marginados. Tienen acceso limitado a oportunidades relacionadas con la salud, la educación y el empoderamiento económico. Describa un ejemplo de un desafío de inclusión social limitada que haya observado y discuta una idea práctica y simple que sea prometedora para abordar el desafío. Su solución debe abordar la función de la tecnología digital (si corresponde)”.



Se requiere también una carta de recomendación en inglés de un profesor universitario. Es posible que Georgetown pueda pedir a los finalistas que participen en una entrevista las primeras dos semanas de abril con un miembro del Comité de Admisiones de la Universidad. Este Comité realizará la selección final de los 24 estudiantes que formarán el grupo del taller y se notificará a los participantes el 29 de abril a través de correo electrónico.

En el caso de Yale, la beca se denomina “Santander-Yale International Experience Summer Program” y es para estudiantes mexicanos que cursen carreras en alguna de las universidades de la red del banco en México. Yale seleccionará a 12 alumnos que tendrán la oportunidad de asistir durante 5 semanas a sus instalaciones y realizar dos cursos a elegir de entre los más de 100 cursos disponibles en este programa, haciendo vida en el campus de New Haven.



Para optar a esta beca hay que ser estudiante universitario a nivel licenciatura de 19 a 24 años, se tiene que contar con visado y pasaporte vigente y también se pide una acreditación oficial del nivel de inglés mayor a 100 puntos. La convocatoria está abierta hasta el 12 de abril. El programa incluye el coste de la matrícula, el hospedaje en el campus.