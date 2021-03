Banco Santander rompe el techo de cristal para que el talento femenino brille en tecnología y ciencias

"El mundo necesita ciencia y la ciencia necesita mujeres", reza el lema del programa de la UNESCO For Women in Science puesto en marcha hace ya más de 20 años para dar visibilidad al talento femenino y alentar su vocación. Sin embargo, todavía siguen en pie estereotipos históricos que frenan el desarrollo profesional equitativo en las denominadas STEM (acrónimo inglés que engloba la tecnología, las ciencias, la ingeniería y las matemáticas). Basta con echar un vistazo a la industria cinematográfica en Estados Unidos: sólo el 12% de los personajes en pantalla con un trabajo STEM identificable son mujeres, según un estudio del Instituto Geena Davis.



"Los prejuicios, las normas sociales y las expectativas limitan la calidad de la educación y de las asignaturas que estudian muchas niñas y mujeres. Éstas se encuentran particularmente en franca minoría en estas disciplinas", señala la UNESCO, que estima que las estudiantes matriculadas en carreras universitarias vinculadas a STEM representan el 35%. Este porcentaje varía en función de las ramas y, por ejemplo, en el ámbito de la tecnología la cifra cae al 17%. Una situación especialmente alarmante si se tiene en cuenta que, como añade esta organización, estas materias "constituyen los empleos del futuro, la fuerza motriz de la innovación, del bienestar social, del crecimiento inclusivo y del desarrollo sostenible".



La preocupación se ha extendido también por el mundo empresarial, que ya ha empezado a mover ficha. Coincidiendo con el #diadelamujerylaniñaenlaciencia, Ana Botín, presidenta de Banco Santander, llamaba la atención a través de sus redes sociales sobre la necesidad de romper barreras y acabar con las ideas preconcebidas que "todavía siguen alejando a las niñas y mujeres de carreras y profesiones científicas". Botín ponía el ejemplo de Julia, una joven matemática y Data Sciences en Santander Global Tech (además de futbolista), con la confianza de que sirva de inspiración a otras niñas y mujeres a perder el miedo por estas disciplinas. Botín ha defendido públicamente en numerosas ocasiones la importancia de dar a las mujeres el papel que les corresponde dentro de las organizaciones.



Pero, ¿cómo pueden las empresas involucrar a las mujeres en sus proyectos científicos y tecnológicos? Banco Santander es un buen ejemplo del compromiso con la diversidad de género y, en concreto, con el talento femenino STEM. El grupo acaba de lanzar una nueva iniciativa para "abordar la brecha entre hombres y mujeres en el sector tecnológico, asegurar el acceso de las mujeres a los puestos directivos, y combatir y vencer cualquier barrera o prejuicio de género en los equipos", señalan desde el banco. 'Women In Tech' pone el acento en las mujeres dentro del plan de contrataciones del banco para incorporar profesionales en España con perfil tecnológico. El programa incluye iniciativas y estudios de diagnóstico de diversidad y género, mediante la realización de entrevistas en profundidad llevadas a cabo por una consultora externa especializada, diálogos con mujeres referentes sobre el mundo de la tecnología y charlas inspiradoras. "Contamos con el apoyo de directivas de primera línea de distintas funciones del ámbito de T&O dentro del grupo que nos sirven de inspiración y referente".

Becas, prácticas y foros para impulsar la igualdad de género

Ana Botín está haciendo valer su influencia en defensa del feminismo y dentro del banco ha impulsado una profunda revolución cultural que pasa, entre otros muchos aspectos, por garantizar la igualdad efectiva de género. Para conseguirlo, ha puesto en marcha numerosas iniciativas, tanto internas como externas, dirigidas a que las mujeres tengan voz propia, mejoren y potencien sus habilidades y ocupen cada vez más puestos en la alta dirección.



En el ámbito STEM, Santander ofrece diferentes programas de becas enfocados en fomentar las habilidades de las universitarias, aumentar su confianza y facilitar su inserción laboral. Entre ellas, Becas Talento mujer para el estudio de masters y postgrados en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, que incluye la realización de prácticas formativas en el primer banco español para que las candidatas seleccionadas puedan aplicar y complementar los conocimientos adquiridos en su formación de grado, máster o postgrado en un entorno de empresa; Becas Santander Women|Programa STEM, junto a la universidad de Valladolid; Liderazgo Tech GL Santander, con apoyo de 50&50 Gender Leadership; o Santander Scholarships Women|Women in Engineering.



El grupo, a través de la red universitaria Universia, y Womenalia han impulsado la creación del primer observatorio en España de la mujer en el mundo profesional STEM: Women at Technology. Este foro se creó el pasado octubre para dar a conocer la situación real de la mujer en estas disciplinas y concienciar a la sociedad de la necesidad de aumentar el índice de mujeres dedicadas a las ciencias, así como su presencia en las profesiones digitales. También promueve encuentros y charlas con mujeres referentes en este entorno que sirven de ejemplo de motivación y de cómo romper estereotipos, y premios destinados a dar visibilidad a las mujeres sobresalientes en innovación y el desarrollo de proyectos de alto impacto, como los premios MAS o Woman Explorer Adward.



Banco Santander es una de las 10 empresas líderes del mundo en igualdad de género, según el Índice de igualdad de Género Bloomberg 2021, de entre 11.700 compañías de 45 países analizadas. Como recuerda la entidad, en 2018 el 20,5% de sus empleadas ocupaban cargos directivos, con una representación del 33% en el consejo de administración. Además, la diferencia en la equidad salarial era del 3%. Dos años después, ya son 23,7% las mujeres que ocupan cargos directivos (el compromiso es alcanzar al menos un 30%) y el 40% del consejo (muy por encima de la media de las compañías del Ibex 35, del 30%). También la brecha salarial se ha reducido al 1%, aunque esperan que sea cero en 2025.



"Cuando dicen que por qué somos y defendemos el feminismo es porque hace falta que se hable de ello", declaró la semana pasada Ana Botín durante la 84 Convención Bancaria organizada por la Asociación de Bancos de México. La máxima ejecutiva del Santander destacó una vez más la urgencia "de un cambio cultural", en especial en los sectores financiero y tecnológico, y reclamó el esfuerzo por parte de los gobiernos.