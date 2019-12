Establece políticas y procedimientos que garantizan que una empresa, de arriba abajo, cumpla una serie de normas para su mejor funcionamiento. Eso es básicamente el Compliance. Por ello también se le conoce como Cumplimiento Normativo, que al final no debería ser más que gestionar con orden que una empresa cumpla con sus obligaciones.

Cuando una firma confía en el Compliance se marca un conjunto de buenas prácticas como referencia para identificar los riesgos operativos y legales, y así establece pautas de prevención, gestión, control y reacción.

De esas normas, unas son de obligado cumplimiento, las legales; y otras voluntarias. Y ahí hay empresas que van más lejos, como es el caso del Grupo Avintia, una de las firmas industriales más activas en el sector constructor-inmobiliario, que además de ofrecer soluciones constructivas y de gestión de servicios inmobiliarios, aporta igualmente soluciones el ámbito energético.

Bárbara Pérez-Ferreiroa es la responsable del Compliance de Grupo Avintia, algo que ha convertido en su trabajo porque le apasiona, y se le nota: "Yo estoy metida en esto por vocación total".

¿Qué es para usted el Compliance?

El Compliance es cumplir tanto la obligaciones legislativas como las que se asumen de forma voluntaria. Así se asegura una conducta legalmente respetuosa y ética con el objetivo de garantizar que la empresa y quienes la conforman actúen siempre de acuerdo a las obligaciones legales, las políticas internas y cualquier otro compromiso voluntario con las buenas prácticas. En definitiva, la finalidad del Compliance es el buen cumplimiento de las normas.

¿Qué ganan las empresas con un Programa de Cumplimiento Normativo?

Los beneficios de un buen Programa de Cumplimiento Normativo son innumerables. Comenzando por el hecho de que ayuda a la empresas a tener un comportamiento basado en el respeto a la legalidad, evitando la comisión de delitos y, por tanto, la condena a una sanción penal a la empresa. Se protege a los trabajadores y se mejora el ambiente laboral, optimizando el posicionamiento de la marca frente a los competidores. Porque se tarda años en construir una buena reputación y unos minutos en arruinarla.

¿Hasta qué punto es obligatorio contar con un Compliance en las empresas?

Bárbara Pérez-Ferreiroa, responsable del Compliance de Grupo Avintia. / CHRISTIAN GONZÁLEZ

El origen del Compliance es claramente anglosajón. En la normativa estadounidense o en la británica se ha ido implantando la obligación de exigir requisitos equivalentes en materia de Compliance a las empresas extranjeras con las que se contrate. Nuestro ordenamiento jurídico no lo exige, no establece el carácter obligatorio de disponer de programas de Compliance. En mercados como los de capitales, con gran regulación, sí se establece la obligatoriedad de procedimientos de control interno y en otras actividades. Pero no son obligatorios los Programas de Cumplimiento que contemplan todos los tipos del catálogo de delitos que pueden desencadenar la responsabilidad penal de la persona jurídica, y sí son exigibles a la hora de evitar la derivación de la responsabilidad penal a la empresa en los casos de delitos cometidos por directivos y empleados.

¿Qué nivel de implantación tiene el actualmente el Compliance en España?

Ha evolucionado mucho en los últimos años, sobre todo en los sectores financiero y farmacéutico. Aunque no estamos al nivel de otros países, la implantación del Compliance está siendo gradual en España y está teniendo una buena acogida. Han sido las grandes empresas las que iniciaron las tareas de implantación, pero las pequeñas y medianas cada vez están más sensibilizadas. No podemos obviar además que la jurisprudencia da cada vez más valor a la existencia y aplicación real de los sistemas de Compliance. Las últimas sentencias del Tribunal Supremo consolidan una jurisprudencia en favor de la prevención, mediante programas de cumplimiento eficaces. No sirve con tener estos programas: han de aplicarse diariamente, reevaluarlos y en definitiva, ser el pilar del comportamiento de la empresa.

¿Desde cuándo cuenta el Grupo Avintia con un programa de Compliance?

Hace veinte años, en el mundo de la construcción la forma de hacer negocio era muy diferente. En Avintia hemos sido pioneros en el cambio de mentalidad, ya que tuvimos muy claro desde el principio que el mundo empresarial está cambiando a una estrategia de negocio basada en los valores, como son la ética o la transparencia, y éstos son los valores fundamentales dentro de Avintia. En este cambio de mentalidad ha sido fundamental además el hecho de que ha venido impulsado por la dirección, con un compromiso de trasladarlo a todos los que formamos el Grupo. Nuestro Código Ético, pilar de comportamiento de Avintia, fue publicado en el año 2017, y junto con el Canal de Denuncias puesto en marcha ese mismo año, son los que demuestran, mediante el compromiso de todos nuestros empleados, el espíritu de cumplimiento del día a día.

¿Qué gran objetivo se ha marcado Avintia en su Complain este año que ya acaba?

El Programa de Cumplimiento del Grupo Avintia es cambiante y, si se detectan nuevos riesgos, realizamos nuevos compromisos para hacer las cosas siempre de acuerdo a la legislación y a la integridad, la ética y la transparencia. Durante este año 2019 nos hemos marcado como objetivo conseguir la certificación UNE 19601, que acredita tener un Sistema de Prevención de Riesgos Penales eficiente. El objetivo principal de Avintia es, más que el certificado, poder hacer llegar a todos nuestros grupos de interés el compromiso que tenemos para con el cumplimiento de los valores éticos. Para nosotros la obtención del certificado significa el reconocimiento del esfuerzo de todos, el reconocimiento de que todos los empleados tratamos de hacer lo mejor posible dentro de nuestras áreas de trabajo.

Desde que se aplicó, ¿qué cambios han observado?

Cada vez hay más conciencia dentro de la empresa, la verdad. Sobre todo en cuanto a las denuncias, que es la parte un poco más complicada de tratar a veces, sí que nos hacen muchas consultas.

¿No chocan con mucha gente a veces para aplicar el Complain?

Sí, en el mundo de la construcción es mas difícil que en otros ámbitos. La construcción siempre ha sido un sector más complicado y esto está asumidísimo. Nosotros somos pioneros como constructora en Complain, y eso también es un comunicado de transparencia al mercado y dejar claro cómo hay que trabajar.

¿Cómo funciona el Canal de Denuncias?, ¿cómo gestiona una consulta o una denuncia?

Tiene un papel fundamental, ya que es la herramienta que permite alertar sobre las sospechas de un posible incumplimiento legal o mala conducta. Con la reciente publicación de la Directiva 2019/1937, la Unión europea protege a los empleados que denuncien este tipo de prácticas irregulares dentro de la empresa. Este texto obliga a las empresas de más de 50 empleados a contar con un canal de denuncias, así como la protección que debe prestarse a los denunciantes y la tramitación de estas denuncias.

¿Qué supone la puesta en marcha de esta directiva?

Un impulso enorme en la prevención de delitos, lo difícil es que el personal de las empresas tenga confianza en el mismo. El denunciante es siempre protegido y en nuestro caso contamos con un canal de denuncias externo, por lo que en aquellos casos en los que el denunciante quiera poner la denuncia de forma anónima, sólo nos llega el contenido de la misma, y es a través de la empresa externa que lo gestiona, con quien se comunica y en ningún momento se conoce su identidad.

¿Cómo se distribuye el Complain en Avintia?

El Comité de Ética está para los casos en los que haya por ejemplo denuncias de acoso. Es un comité aparte bastante confidencial que trata este tema. Luego está el Comité de Cumplimiento Normativo, con toda la cúpula directiva, que me da traslado de denuncias riesgos o de algo que no se está haciendo bien. Entonces se investiga para ver qué tipo de medidas se aplican, y ahí son las que yo les propongo. Porque el Complain es muy importante que sea independiente, y por ahora es bastante independiente. Y otra de las cosas más importantes del Complain es tener el apoyo de la dirección y lo tenemos por completo. Por eso vamos a ir el año que viene a intentar conseguir una certificación, la ISO 19601, que certifica que tienes un sistema de prevención de delitos del código penal y un sistema de prevención eficaz.

¿Realmente se disfruta aplicando el Complain?

Es un trabajo muy chulo y ¿sabes lo que es más chulo?: que empiecen a confiar en ti y a decirte cosas que se detectan en la empresa que a lo mejor no son graves pero sí importantes; por ejemplo, que los compañeros vean que no se gestiona bien algo y vengan al departamento a ponerle solución. Da mucha satisfacción y es una manera de hacer piña.