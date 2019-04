BBVA tiene la hipoteca que se adapta a ti

La hipoteca que se adapta a ti es cosa de BBVA. Puedes comprobar cómo será tu hipoteca con una simulación y encontrar la opción más adecuada para conseguir la casa tus sueños. BBVA dispone dos tipos de hipoteca:



La Hipoteca Fija BBVA, con la que cada mes pagarás siempre la misma cantidad por tu casa sin sorpresas, para poder dedicarte a quienes más te importan sin sobresaltos. La Hipoteca Fija BBVA no conlleva gastos de notaría, gestoría, registro y tasación y no tiene comisión de apertura, planteándose a un Tipo Fijo desde el 1,85% (TAEdesde 2,551 %).



La Hipoteca Variable BBVA tampoco tiene gastos de notaría, gestoría, registro y tasación ni comisión de apertura. Su Tipo Variable va desde Euríbor + 0,99 (TAE Variable desde 1,718 %) y el primer año desde 1,99 % TIN. También sin sorpresas y con el aval de una de las mayores entidades financieras del mundo.



Además, es posible calcular la cuota mensual que supondría cambiar de hipoteca a BBVA, y simular la hipoteca antes de solicitarla, calcular la cuota y los plazos de préstamo, así como los gastos asociados de compraventa e hipoteca.



Es tan fácil como acceder a la página web de BBVA para comprobar cómo pedir la hipoteca paso a paso y qué cantidad habría que solicitar, algo que nos quedará claro de antemano con el Simulador de Hipotecas BBVA. Así podrás comparar las excepcionales condiciones de BBVA con las del resto de entidades bancarias y solicitar la hipoteca que mejor se adapta a ti.

BBVA Valora te lo pone muy fácil

BBVA Valora te permite saber el precio de la casa que te gusta, también de un alquiler, y obtener la mejor tasación, las condiciones más beneficiosas, los importes, las amortizaciones, tipos de interés o subrogaciones.



Si aún estás buscando casa o si ya la has elegido, BBVA Valora te ayuda a descubrir cuánto puede valer, y a decidir si te conviene alquilarla o comprarla en función de su precio. Además, agrupa la información relacionada con la vivienda para tomar mejores decisiones.



Prueba de ello es una de cada tres hipotecas contratadas en BBVA provienen de clientes que han utilizado BBVA Valora para simular las hipotecas que mejor se adaptan a cada persona, hipotecas que se conocen desde el primer momento y que no traen ni más gastos que los calculados desde el principio ni desagradables sorpresas imprevistas.



BBVA dispone de las mejores hipotecas y permite acceder a sus condiciones de manera cómoda, sencilla y real, porque la casa de tus sueños te está esperando y no hay tiempo que perder en gestiones ni papeleos, únicamente comprobar cuál es tu hipoteca, la que mejor se adapta a ti.



L. M. G.