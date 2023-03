El BCE descarta restringir los dividendos de la banca por las turbulencias financieras

El Banco Central Europeo (BCE) no se ha planteado en su labor como supervisor bancario imponer ningún límite a los planes de distribución de dividendos o de recompra de acciones propias por parte de las entidades en respuesta a las recientes turbulencias del sector financiero. "Eso es algo que definitivamente no estamos considerando", ha aclarado Andrea Enria, presidente del Consejo de Supervisión del BCE, en una comparecencia ante el Comité de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo.

En este sentido, ha explicado que la institución ha revisado ya los planes de distribución de los bancos, así como sus proyecciones de capital incluso bajo escenarios adversos "y nada ha cambiado la evaluación de los mismos". "No vemos ninguna necesidad de corregir nuestra evaluación sobre las distribuciones", que implican una ratio de payout agregada del 51%, ha afirmado.

Asimismo, el italiano ha subrayado que, a pesar del nerviosismo, la situación actual "es completamente diferente" a la de la pandemia, cuando la institución recomendó suspender el reparto de dividendos porque no tenía visibilidad sobre la calidad de los activos. "Es una solución que ni siquiera hemos considerado", ha apostillado.

Por otro lado, Enria ha reiterado el diferente enfoque en cuanto a la resolución de entidades que aplica en la Unión Europea respecto del implementado en Suiza para el rescate de Credit Suisse. A este respecto, ha indicado que la legislación del país helvético contiene particularidades sobre el tratamiento del capital adicional AT1, también conocidos como CoCos, que no están presentes en la legislación de la UE.

"Ayer clarificamos que esta aproximación no es posible en el marco europeo", ha recordado el italiano, para quien la cancelación del capital convertible contingente antes de las acciones no sería aceptable en soluciones privadas orquestadas en la UE. "No solo tenemos marcos de resolución, sino un compromiso político de adhesión con la jerarquía", ha subrayado, añadiendo que, por su conocimiento, en los bancos de la UE no existen cláusulas semejantes a las de Suiza.

Informe anual

Previemente, en la presentación del informe anual como supervisor del BCE, Andrea Enria, ha subrayado que la subida de los tipos de interés, que suele ser una buena noticia para los bancos al impulsar sus ganancias, exige también a las entidades más atención a los riesgos de liquidez y de financiación, ya que un entorno más difícil puede poner en entredicho estrategias de gestión de activos "demasiado simplistas y obsoletas".

De esta manera, advierte de que en el caso de que los bancos no adapten rápidamente sus capacidades de gestión de riesgos y de dirección estratégica, un entorno de financiación más difícil podría poner en entredicho las estrategias de gestión de activos y pasivos "demasiado simplistas y claramente obsoletas". "Existe el riesgo de que esta situación pille desprevenidos a los bancos", señala Enria.

En este sentido, el italiano recuerda que el prolongado período de tipos de interés bajos favoreció un incremento sin precedentes de los niveles de deuda, y algunas entidades menos reguladas o no reguladas asumieron posiciones altamente apalancadas y, en muchas ocasiones, muy concentradas, "que pueden volverse en su contra con rapidez si las perspectivas económicas o el entorno de tipos de interés cambian inesperadamente".

Asimismo, para Enria la normalización acelerada de la política monetaria, mientras que por un lado fue un importante motor de la recuperación de la rentabilidad de los bancos, también puede provocar un deterioro de la calidad de los activos en determinadas carteras crediticias que son especialmente sensibles a los tipos de interés.

"El cambio en el entorno de tipos de interés también podría dar lugar a ajustes desordenados en algunos segmentos del mercado financiero y en las entidades financieras no bancarias, lo que incrementaría el riesgo de contraparte en las entidades que tienen exposiciones concentradas en esos mercados y agentes específicos", advierte.

De su lado, la presidenta del BCE, Christine Lagarde, apunta que, si bien las subidas de los tipos de interés impulsaron la rentabilidad de los bancos en 2022, en un entorno de endurecimiento de las condiciones de financiación, las entidades deben seguir abordando las preocupaciones acerca de sus marcos de gobernanza y de control interno de los riesgos.