Biden: "Los accionistas no serán protegidos; así es como funciona el capitalismo"

Joe Biden, presidente de Estados Unidos, ha reaccionado con contundencia en defensa del sistema bancario del país. Tras la "rápida" actuación de las autoridades financieras, Biden ha señalado la importancia de reforzar la regulación bancaria, después de las medidas de relajación implementadas por la Administración Trump, con el fin de que no vuelvan a repetirse episodios como los del SVB y el Signature Bank, que han despertado viejos temores a una nueva crisis financiera como la que se desencadenó en 2008.

"Los estadounidenses pueden confiar en que el sistema bancario es seguro. Sus depósitos estarán allí cuando los necesiten", ha afirmado Biden desde la Casa Blanca. En cualquier caso, Biden se ha comprometido a solicitar al Congreso y a los reguladores bancarios que refuercen la regulación del sector para hacer menos probable que pueda suceder otra vez.

Asimismo, Biden ha sido muy tajante y muy contundente al subrayar que "no habrá pérdidas soportadas por los contribuyentes", ya que los fondos para el rescate de las entidades procederán de un fondo que se nutre de aportaciones del sector bancario.

Biden ha querido mostrar la máxima dureza con los directivos de las entidades financieras afectadas. Ha asegurado que "serán despedidos". Además, ha afirmado que los inversores en las entidades intervenidas "no serán protegidos". "Los inversores [accionistas] no serán protegidos. Asumieron un riesgo a sabiendas y, cuando el riesgo no les recompensó, los inversores perdieron su dinero. Así es cómo funciona el capitalismo", ha dicho Biden.

En este sentido, el inquilino de la Casa Blanca ha expresado su voluntad de que los responsables del colapso de las entidades asuman lo sucedido y la necesidad de evitar que se repita algo así.

"Hay que tratar de que no se repita", ha defendido, recordando que, durante la Administración Obama/Biden se implementaron requisitos más duros para bancos como el SVB y Signature Bank que "desafortunadamente", la anterior Administración de Donald Trump relajó en algunos aspectos.