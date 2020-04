CaixaBank #ContigoMásQueNunca frente al coronavirus: condona alquileres, aplaza el pago de hipotecas, adelanta pensiones y da créditos a autónomos y pymes

El coronavirus nos afecta a todos, empezando por nuestra salud, obviamente, pero también está causando un enorme roto a las familias y a toda la sociedad española en el ámbito económico. Por eso, CaixaBank no puede permanecer ajena y ha optado por adoptar medidas drásticas para ayudar a toda la población de nuestro país, que agrupa en la iniciativa #ContigoMásQueNunca.



Una de esas medidas radicales para tratar de paliar los efectos económicos del COVID-19 pasa porque CaixaBank va a condonar los alquileres de las viviendas de su propiedad durante el estado de alarma. Se trata de una decisión que va dirigida a las personas que se hayan quedado sin trabajo o se vean afectadas por expedientes de regulación de empleo, y que también prevé para autónomos y pymes que se han visto obligados a cesar en su actividad o la han disminuido en más de un 40% como consecuencia de esta situación excepcional que vivimos, que requiere igualmente de medidas excepcionales como las que ya lleva a cabo CaixaBank.



La entidad que preside Jordi Gual y cuyo consejero delegado es Gonzalo Gortázar condonará desde abril las rentas a los inquilinos de viviendas propiedad de su filial inmobiliaria BuildingCenter si cumplen unas condiciones básicas. La medida estará en vigor hasta que se decrete la finalización del periodo de alarma y si este plazo excepcional tuviera que extenderse.



Durante los próximos días, BuildingCenter pondrá a disposición de sus inquilinos las condiciones para acogerse a esta ayuda. Solo deberán rellenar un formulario en el que indiquen si son personas con derecho a acogerse a esta acción y, en caso de serlo, CaixaBank no le girará el recibo del mes de abril.

Ampliación hasta septiembre de la moratoria para hipotecas

CaixaBank es líder en el segmento hipotecario con una cuota de mercado del 15,9% y una penetración entre los autónomos del 33,4%. Por eso ha decidido también contribuir a la mejora de la economía familiar ampliando hasta septiembre la moratoria hipotecaria para los afectados por el COVID-19.



Para favorecerlo, ha reducido al mínimo la documentación necesaria a presentar y estudiará de manera personalizada las solicitudes que no cumplan con los requisitos de la administración. Este procedimiento puede realizarse de manera 100% online, sin necesidad de desplazarse a las oficinas operativas, y el bloqueo preventivo de la cuota es inmediato.



Las condiciones marcan que los ingresos mensuales de la unidad familiar no puede superar tres veces el IPREM mensual (1.613,52 euros). Esta cifra puede verse ampliada por los hijos a cargo, mayores o personas con discapacidad. Igualmente, la cuota hipotecaria más gastos y suministros básicos debe ser superior o igual al 35% de los ingresos netos de la unidad familiar. También puede solicitarse la moratoria si a consecuencia de la situación de emergencia sanitaria la carga hipotecaria ha aumentado más de un 30% sobre la renta familiar.



Para tener acceso a esta moratoria hipotecaria, los trabajadores por cuenta ajena deberán presentar el certificado de desempleo en el que figure el subsidio recibido, si se encuentran en situación de paro, y declaración responsable de las personas que figuren en la hipoteca en la que declaran el cumplimiento de los requisitos.



En el caso de trabajadores autónomos, será necesario firmar la declaración responsable, y para aquellos que cesen en su actividad, el certificado de cese de actividad expedido por la Agencia Tributaria (AEAT) o el organismo competente en la comunidad autónoma, además de la misma declaración responsable.



Para los clientes que no cumplan los criterios de acceso referidos en el RD 8/20, se habilitará una solución personalizada, estudiando caso a caso, para poder así adoptar las medidas oportunas para paliar su situación.

Adelanto del pago de las pensiones y plan para evitar colas

El plan especial de atención a los pensionistas es un servicio exclusivo para los clientes de la entidad, que se pone en marcha por primera vez en España. Los 1,8 millones de clientes con su pensión domiciliada en la entidad ya pueden disponer de su abono al tenerlo ya ingresado, sin necesidad de esperar al día 25, fecha habitual de pago en CaixaBank.



La entidad bancaria contactará con las personas con pensión domiciliada para concertar cita previa en el caso de que necesiten desplazarse a las oficinas para resolver sus dudas sobre el uso de tarjetas y de servicios de banca online. Los objetivos son contribuir a proteger al colectivo de mayores de 65 años, ayudar a cumplir las recomendaciones de las autoridades en materia demovilidad y de salud, y favorecer la aplicación de las medidas de prevención en la red comercial.



Este plan especial de atención a los pensionistas pretende compatibilizar un mejor servicio y evitar colas en las oficinas para proteger la salud de este colectivo. La entidad les explicará las diferentes posibilidades que tienen, que les permiten evitar los desplazamientos que no sean estrictamente necesarios, en cumplimiento de las recomendaciones indicadas por las autoridades.



Se resolverán las posibles dudas sobre el uso de las tarjetas para realizar pagos y cobros y sobre el servicio de banca online CaixaBankNow, disponible a través de web y móvil. Los clientes que deseen más información sobre esta medida también pueden contactar con su gestor personal por teléfono o a través del servicio El Muro, dentro de CaixaBankNow.

25.000 millones en prestamos preconcedidos a autónomos y pymes

CaixaBank pone también a disposición de autónomos y pymes una línea de 25.000 millones de euros en préstamos preconcedidos. Los clientes podrán formalizar operaciones de circulante, según sus necesidades, por un plazo de hasta 24 meses y de forma inmediata.



Esta medida está dirigida a más de 440.000 autónomos, 115.000 microempresas (personas jurídicas con facturación hasta 2 millones de euros) y 52.000 pequeñas empresas (personas jurídicas con facturación de 2 a 10 millones de euros) para paliar los efectos del coronavirus en el tejido empresarial.



La entidad bancaria dispone de un servicio especializado para autónomos, microempresas y pequeñas empresas que combina el desarrollo de los mejores productos y servicios adaptados a las peculiaridades de cada negocio, junto con un asesoramiento cercano; no sólo con el apoyo financiero, sino también desde el acompañamiento en la gestión de su día a día, para ofrecer así un servicio integral.



Además, se consolida como la entidad de referencia para las empresas con un modelo especializado que cuenta con una red formada por 126 centros CaixaBank Empresas repartidos por todas las comunidades autónomas, en los cuales trabajan 1.200 profesionales altamente especializados y en constante formación, con una sólida reputación en el asesoramiento empresarial.

Voluntariado activo para apoyar a los clientes más vulnerables

La Asociación de Voluntarios La Caixa, que agrupa a más de 500 voluntarios con alto grado de compromiso, ha iniciado múltiples iniciativas virtuales para apoyar a colectivos en riesgo de exclusión, de la mano de entidades sociales de toda España.



El primer proyecto desarrollado con éxito ha sido "Cartas contra la soledad", destinada a compartir correspondencia con las personas mayores que, debido a la excepcional situación actual, están aisladas y sin compañía.



En estas cartas se detalla quién es el remitente, así como historias personales e incluso dibujos y notas dedicadas por niños. La carta y los adjuntos se envían por email y, posteriormente, con la ayuda de los trabajadores de las residencias participantes, estos correos se imprimen y se entregan a los mayores.



Además de esta acción, se han impulsado decenas de iniciativas digitales dirigidas a otros colectivos, como actividades de sensibilización del síndrome de Down, clases de cocina virtuales, cuentos online para niñas y niños, propuestas de manualidades en familia, contacto con residentes de ASPACE o el proyecto mascarillas solidarias, que consiste en crear mascarillas caseras con patrones previamente recibidos telemáticamente para entregarlas a hospitales en colaboración con el Gobierno de Aragón.



Todas estas propuestas, que canaliza la Asociación de Voluntarios de La Caixa, están abiertas a todos los voluntarios, colectivo formado por empleados en activo, jubilados, prejubilados, clientes, familiares y amigos de las entidades adheridas.