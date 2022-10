CaixaBank gana 2.457 millones hasta septiembre, un 17,7% más, apoyado en créditos y seguros

El banco CaixaBank ha registrado un beneficio neto atribuido de 2.457 millones de euros hasta septiembre, un 17,7% más respecto al mismo periodo del ejercicio anterior teniendo como base perímetros homogéneos, gracias a un crecimiento del negocio de créditos, las comisiones y los mayores ingresos de su negocio de seguros, según ha informado este viernes. El resultado contable aumenta un 21,5% sin incluir los efectos extraordinarios de la fusión; si se tienen en cuenta los impactos de la integración, baja un 48,8% ya que el beneficio hasta septiembre de 2021 fue de 4.801 millones por la aportación positiva a efectos contables de 4.300 millones del badwill y otros resultados extraordinarios asociados.

Solo en el periodo de julio a septiembre, el mayor banco por activos del mercado español registró un beneficio neto de 884 millones. En ese periodo, el margen de intereses (ganancias sobre los préstamos menos los costes de los depósitos), aumentó un 6,2% interanual a 1.687 millones de euros en el tercer trimestre, impulsado por la subida de los tipos de interés.

En el periodo enero-septiembre, con perímetros homogéneos, los ingresos alcanzan los 8.647 millones de euros (2,7% más), y se reduce el margen de intereses un 0,4%; y el crecimiento del margen bruto (+2,7%) y la reducción de los gastos de administración y amortización recurrentes (-5,9%) permiten un crecimiento del margen de explotación sin extraordinarios (14%).

En concreto, los gastos de personal caen un 8,5% y reflejan los ahorros tras la salida de empleados en el marco del último ERE, mientras que los gastos generales se reducen un 6,6%.

En la partida de ingresos por dividendos (132 millones de enero a septiembre) se incluyen, en el segundo trimestre, los dividendos de Telefónica y BFA por 38 y 87 millones respectivamente (51 y 98 en 2021).

La ratio de capital CET1 se sitúa en el 12,4% (12,1% sin aplicación de los ajustes transitorios de la normativa contable IFRS9) tras el impacto extraordinario del programa de recompra de acciones Share BuyBack (-83 puntos básicos, correspondientes a la deducción total del importe máximo autorizado de 1.800 millones de euros).

CaixaBank ha registrado una ratio de morosidad del 3%, y se sitúa en niveles mínimos desde 2008, mientras que los saldos dudosos descienden hasta los 11.643 millones de euros por la evolución de los indicadores de calidad de activo y la gestión activa de la morosidad, con una reducción de 1.991 millones en el año y de 782 en el trimestre. El coste del riesgo en los últimos 12 meses continúa en niveles reducidos (0,23%) y los fondos para insolvencias se sitúan a cierre de septiembre en 7.867 millones de euros, y la ratio de cobertura mejora sube cinco puntos y llega al 68%.

CaixaBank dispone de un fondo colectivo de provisiones por importe de 1.257 millones de euros, que se ha mantenido estable en el trimestre, teniendo en cuenta que las "incertidumbres macroeconómicas todavía están latentes".

El consejero delegado de Caixabank, Gonzalo Gortázar, durante la presentación de los resultados trimestrales de la entidad, en Valencia. — Kai Forsterling / EFE

En la presentación de resultados, el consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, ha afirmado que la subida de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo (BCE) va a tener un "impacto moderado" en el pago de hipotecas y que no hay ninguna casuística de clientes con problemas para hacer frente a su cuota.

La cartera hipotecaria de la entidad es de 125.000 millones (la más grande de España), de la que el 60% son préstamos que se concedieron antes de 2012, mientras otro tercio se ha concedido en los últimos siete años (el 72%, a tipo fijo). "Estamos hablando de personas que llevan ya más de 10 años haciendo frente a su hipoteca a tipo variable. En muchas ocasiones se han concedido a tipos variables superiores a los que tenemos en este momento en el mercado, por tanto, esperamos que puedan volver a hacer frente a pagos como hicieron en el pasado, confiamos en que eso, salvo excepciones, no sea ni mucho menos un problema", ha valorado Gortázar.

Ha advertido de que el perfil de las hipotecas más afectadas son las de los últimos años, porque normalmente se ha repagado menos principal y el pago que se debe hacer es de una mayor proporción: "La compra es muy reciente y ese no haber amortizado principal quiere decir que el valor del préstamo respecto a la casa es más alto".

El consejero delegado de Caixabank ha señalado que la tasa de esfuerzo de las hipotecas de tipo variable ha pasado de estar por debajo del 25% a estar por debajo del 30% como consecuencia del incremento de los tipos de interés, y ha dicho que no sabe los clientes que tendrán problemas para afrontar los pagos, pero que serán "sustancialmente menos" de lo que se vio en la crisis de 2008. "Hay un tema muy importante: esta crisis económica, a día de hoy, no va a producir en el mercado laboral el mismo efecto que vimos en 2008, cuando se destruyó mucho empleo y eso metía a muchas personas en problemas", ha añadido.

Impuesto a la banca

Gortázar, además, ha dicho que no le parece adecuado hacer permanente el impuesto temporal a la banca, que tampoco ve bien dirigido: "No me parece lógico y mucho menos perpetuarlo en el tiempo". Ha argumentado que el impuesto no les gusta porque no es un impuesto sino una prestación patrimonial, ya que está referido a los ingresos y no a los resultados: "No podemos decir que es un impuesto dirigido a los resultado de los bancos".

"Si tuviéramos una recesión mucho peor y hubiera entidades con caídas y pérdidas tendrían que hacer frente al impuesto", ha advertido, y ha dicho que tiene efectos de discriminación entre entidades que están compitiendo en el mercado porque unas están afectadas y otras no.

El consejero delegado ha dicho que mantienen la estimación de 450 millones de impacto del impuesto a la banca para su entidad para el primer año (2023, es decir sobre el ejercicio de 2022) y ha dicho que ahora toca esperar qué forma toma el tributo antes de tomar ninguna otra decisión.