Un candidato ubicuo deja sin lista a PP y Par en un pueblo del Pirineo

Una cadena de chapuzas y embrollos ha alterado la campaña de las municipales en el bucólico valle pirenaico de Hecho (Echo, en aragonés), donde Partido Popular y Par (Partido Aragonés) se han quedado sin listas por un motivo inusual en política: ambas incluían como número dos a un mismo candidato, Manuel Eito Garcés, lo que obligó a la Junta Electoral de Jaca, y después a la Provincial de Huesca, a retirar las dos.

Ambos partidos hicieron un último intento de salvar sus listas recurriendo la decisión ante el Tribunal Constitucional, al que alegaron que la nulidad por la ubicuidad del candidato Eito, que entre la presentación y el recurso había mostrado a ambas formaciones su disposición a apearse de la suya, afectaba al derecho de sufragio pasivo de la otra docena de vecinos dispuestos a presentarse.

Sin embargo, el tribunal ha sido expeditivo: ni siquiera ha admitido a trámite los recursos para dejar sentada una jurisprudencia que sirva de guía a las juntas electorales en próximas convocatorias.

Ahora, el PSOE, que ya gobierna con cuatro de los siete concejales, y Cha (Chunta Aragonesista) se disputaran el alrededor de medio millar de votos que suelen emitir los vecinos en las municipales mientras los dos partidos del centro-derecha dan por perdidos dos centenares de sufragios que pueden acabar resultando claves para decidir el consejo comarcal y la diputación provincial.



“A mí me han hecho una emboscada”

Eito, un cartero jubilado que reside en Embún, uno de los cinco núcleos que integran este municipio de 839 habitantes en el que se escribieron algunos de los capítulos fundacionales del reino de Aragón y en el que se ubican lugares históricos como el monasterio de Siresa, ya había sido concejal del Par entre 2011 y 2015 y no salió reelegido por nueve votos hace cuatro años, no acaba de explicarse, ni de explicar, lo ocurrido. “A mí me han hecho una emboscada, me han liado”, señala.

Según su versión, su intención era presentarse por el PP como independiente, pero su nombre terminó apareciendo en las dos listas. “No sé qué motivo puede haber para hacerme esta putada. Yo siempre voy sembrando; y el que siembra, recoge, ¿me entiendes?”, indica, enigmático.

Las versiones de los dos partidos, por su parte, coinciden en lo sustancial. “Se presentó en nuestra sede de Huesca y nos dijo que quería ser concejal y que quería ir en nuestra lista. Firmó la documentación y lo incluimos”, explica la secretaria provincial del PP oscense, Lucía Ferrer. “Nuestra gente de Hecho estaba preparando una candidatura con algo de renovación y contaban con él. Y él firmó la aceptación y entregó una copia del DNI para acompañarla”, explican fuentes del Par.

Eso era a mediados de abril. Tras la proclamación inicial de las candidaturas, la Junta Electoral de Jaca comunicó la irregularidad a ambos partidos y les dio 48 horas para subsanarla. Y, de nuevo, la versión de ambos coincide: les resultó imposibe contactar con Manuel. Ni por teléfono ni por WhatsApp ni dejando recados.

Dos días después, ya no había nada que hacer, con lo que la proclamación definitiva de las candidaturas ya eliminaba las listas del PP y el Par en Hecho por el candidato ubicuo, que aparecía en ambas en el número dos y como independiente.



“Se han quedado chafados”

“El resto de la lista se ha quedado chafada. Hemos tenido que ir a hablar con ellos”, explica Ferrer, que destaca “los problemas que tenemos en los pueblos todos los partidos para encontrar gente para las candidaturas”. “La gente de la lista tenía ilusión, pero la Ley Electoral es tajante”, anotan desde el Par.

Los responsables de esta última formación llegaron a contactar pasadas las 48 horas con Manuel Eito, que firmó la renuncia a ir en la lista. Tenían ya un sustituto (es imprescindible en municipios de más de 500 habitantes). Pero la junta electoral rechazó el cambio por estar fuera de plazo. “A nosotros nos dijo que prefería ir con el Par y que iba a telefonear a la junta para comunicárselo”, anota Ferrer. Tampoco tuvo efectos prácticos.

Manuel Eito, el candidato cuya omnipresencia ha dejado fuera de juego las dos candidaturas con las que contactó, insiste en que “a mí me han embolicado”. El embolique, la versión aragonesa del “embrollo” castizo.