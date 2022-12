Caos para pagar impuestos en Madrid: el nuevo sistema informático provoca pagos duplicados y pérdida de bonificaciones

Pagar impuestos se ha convertido en una odisea para muchos vecinos y vecinas de Madrid, donde los contribuyentes se están viendo perjudicados por cómo gestiona los tributos el Ayuntamiento de Madrid. De hecho, el número de sugerencias y reclamaciones respecto al pago de tributos ha aumentado casi un 20% en comparación con el año 2020.

Según los últimos informes del sistema de Sugerencias y Reclamaciones del Ayuntamiento de José Luis Martínez-Almeida, la mitad de las reclamaciones por el pago de tributos son quejas referidas a la gestión del pago del impuesto, no al propio impuesto. En concreto, un 34% a la gestión de la recaudación y un 16,5% a la atención al contribuyente.

Esto se debe al cambio del sistema informático de la Agencia Tributaria de Madrid, el organismo encargado de tramitar y cobrar impuestos. De hecho, las reclamaciones por la presentación telemática de impuestos se han multiplicado por cinco en un año, al pasar de 50 a 245, según el informe de sugerencias y reclamaciones del último trimestre.

Las dificultades vienen a la hora de descargar formularios, presentar telemáticamente declaraciones o solicitudes de pago de tributos, puesto que la página web, en algún momento, no admite introducir los datos personales, da error al generar los impresos y en finalizar el trámite. El informe admite que, en ocasiones, cuando se paga el impuesto la deuda sigue apareciendo como pendiente de pago, lo que genera confusión y da lugar a que se produzcan pagos duplicados.

Es el caso de Rocío Nieves, una ciudadana que se ha visto afectada por esta situación. El pago del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) se ha visto duplicado en el caso del inmueble de sus padres. Rocío explica a Público que esto le ha pasado "a un montón de gente" en su círculo más cercano, como a su cuñada, a su vecino o a una amiga suya.

El Ayuntamiento pasaba el recibo a través del pago a la carta (PAC) a la cuenta de su padre, con su mujer -la madre de Rocío- como cotitular. Cuando fallece su padre, aunque el Ayuntamiento no comunicó ningún tipo de alternación catastral, el recibo también llega a nombre de su madre, ya que la cotitularidad de la cuenta pasa a ser de la madre de Rocío y herederos, con el pago correspondiente, produciéndose la duplicidad del pago y, además, perdiendo la bonificación correspondiente al PAC, que causa baja según fallece su padre.

Rocío llama al teléfono de atención al ciudadano -010- para solventar la duplicidad, pero nadie responde. Tras dos horas de intentos, logra obtener una cita. Le dicen que este año no se pueden anular los recibos o compensarlos para solucionar esta duplicidad, sino que hay que pagarlos y posteriormente solicitar una devolución de ingresos indebidos. Además, le indican que la devolución no se producirá hasta dentro de seis meses.

Rocío es una de las personas que ha puesto reclamaciones al Ayuntamiento por la gestión de los tributos aunque, advierte, son "un rodillo" y "abusan" de los contribuyentes.

El informe del Ayuntamiento de Madrid reconoce que la puesta en funcionamiento de la nueva plataforma y la migración del sistema informático anterior al nuevo ha implicado que algunos de los plazos donde están incluidos los recibos del IBI "no han sido correctamente calculados". Además, algunas funcionalidades aún no han sido implementadas debido "a los recursos que se han tenido que destinar en la resolución de incidencias". Una de esas incidencias ha hecho que no se apliquen las bonificaciones aprobadas a los recibos y que no haya funcionado el control de excesos.

Según el Ayuntamiento de Madrid, la situación será regularizada en la liquidación final del 15 de diciembre, en la que a la cuota del impuesto se restarán las cantidades anticipadas y la bonificación correspondiente. Además, el Consistorio asegura que para el ejercicio 2023 los plazos irán "correctamente calculados desde el principio".

También ha pagado por duplicado el IBI Paula, cuyo padre falleció y la domiciliación del recibo pasó directamente a su cuenta. Lo pagó con el PAC, aunque tuvo que volver a pagarlo a través de un nuevo recibo girado a su nombre, según ha podido verificar Público a través de un documento enviado por el Ayuntamiento al que ha tenido acceso.

Otro de los impuestos que ha dado problemas a los ciudadanos es el de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM), conocido como el impuesto de circulación, que se paga anualmente entre el 1 de abril y el 30 de junio.

Los ciudadanos han presentado hasta 202 quejas por escrito, según el informe del Ayuntamiento, que indica que la mayoría han sido por el retraso o por la falta de envío del recibo, lo que supone un aumento del importe a pagar como consecuencia del devengo del recargo. También hay reclamaciones por pagar el tributo tras la venta del vehículo sin que se haya tramitado el cambio de titularidad ante la DGT o por no haber recibido el correspondiente recibo a su domicilio.

Según Enma López, concejala del grupo municipal socialista, el cambio del sistema informático de la Agencia Tributaria de Madrid está siendo "un caos" con recibos que se cobran de forma "duplicada y triplicada" y bonificaciones que se deberían aplicar y no se aplican o recibos que no se giran.

"Al final, este desastre lo pagan por un lado los contribuyentes y por otro lado los trabajadores de la Agencia Tributaria, que son quienes reciben las quejas de los contribuyentes", señala López en declaraciones a Público.

Para los socialistas, la implementación va con retraso, ha habido falta de información y es un tema "muy serio", por lo que piden tomar medidas de forma inmediata.

Más Madrid también ve esta implementación un "auténtico desastre", ya que además de que la aplicación se ha puesto en marcha con "múltiples retrasos" sobre el calendario programado y sin todas las funcionalidades contratadas, presenta múltiples fallos e incidencias que no están siendo debidamente resueltas, expone el concejal de Más Madrid Miguel Montejo a Público. "Todo está explotando en miles y miles de reclamaciones de los contribuyentes madrileños incapaces de domicialiar el pago de sus IBI, pagar tasas o gestionar plusvalía", ha agregado el concejal de Más Madrid.

Tanto los socialistas como Más Madrid llevarán este mismo lunes el debate de esta cuestión a la Comisión de Hacienda del Ayuntamiento de Madrid para exigir "responsabilidades" y que se de solución a esta problemática.