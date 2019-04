El expresidente de BBVA Francisco González ha admitido que sugirió a Rodrigo Rato que dimitiera en una reunión celebrada el domingo 6 de mayo de 2012 a la que también asistieron el presidente de Banco Santander, Emilio Botín, y el de La Caixa, Isidro Fainé, así como el entonces ministro de Economía Luis de Guindos.

Así lo ha señalado González, ahora cuestionado por su relación con el excomisario encarcelado José Manuel Villarejo, durante su declaración en calidad de testigo en el juicio que investiga la salida a Bolsa de Bankia en julio de 2011 que se celebra en la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares (Madrid). "Yo, personalmente, le dije que dimitiera", ha subrayado el testigo ante la sección cuarta de la sala de lo penal, añadiendo que la salida de Rato de la presidencia de Bankia era "lo mejor para todos y para dar una solución viable" al problema.

Asimismo, ha asegurado que, cuando le hizo esta sugerencia, el exministro de Economía Luis de Guindos asintió, mientras que Fainé estaba "dubitativo". González ha remarcado que Rato no se lo tomó mal. "No recuerdo que tuviera una reacción negativa o violenta cuando le sugerí que dimitiera", ha apostillado.

Por otro lado, el expresidente de BBVA ha dicho que pensaba que José Ignacio Goirigolzarri, quien después asumiría la presidencia de Bankia, nunca aceptaría ese puesto. De hecho, ha remarcado que "nunca pensó" que sería Goirigolzarri, anterior número dos del BBVA, quien sustituiría a Rato.



Bankia fue "la historia de un día"

En su declaración, González, ha afirmado que Bankia fue "la historia de un día", asegurando que sus problemas preocupaban en el mercado a un contagio al sistema financiero dado su tamaño: "Todo el mundo estaba pendiente, despertaba temor por su tamaño; La sensación era de que había problemas muy graves y, o se hacía algo, o podía arrastrar a todo el sistema financiero", ha asegurado.

El expresidente del BBVA ha criticado que el Banco de España era el único que no quería aceptar el problema, por lo que el Gobierno, a través del Ministerio de Economía, tuvo que actuar.

Según ha relatado, en el año 2007 se inició la crisis, mientras que un año después los problemas se aceleraron. En España, no obstante, ha explicado que se mantuvo la posición de que se tenía el "mejor" sistema financiero, intentando ayudar a través del mecanismos de los SIPs. "Esto era, en definitiva, juntar cajas malas con cajas malas y sacar cajas peores", ha añadido. "En el caso de Bankia, Caja Madrid estaba en una situación complicada, pero probablemente no tanto. Como consecuencia del SIP empieza a deteriorarse y la inclusión de Bancaja fue el toque final", ha subrayado el expresidente de BBVA.

El expresidente de BBVA Francisco González a su llegada a la Audiencia Nacional. EFE/FERNANDO VILLAR

Además, el expresidente de BBVA ha asegurado que pensó que podía parar la salida a Bolsa de Bankia al negarse de forma "implacable" a participar en la operación, yendo así "en contra del poder político y de instituciones muy relevantes". "Pensábamos que BBVA era muy relevante y el no estar en la operación podía influir para que todo se parara, pero al final no nos hicieron caso", ha indicado ante la sección cuarta de la sala de lo penal.

Según ha afirmado, el que no hubiera una orden de un inversor extranjero y el hecho de que la valoración que hicieron los técnicos de BBVA fuera tan baja, constataba que se iba a producir un desastre". "Creíamos que no valía nada o poco", ha añadido.

En este sentido, González ha indicado que no cree que "hubiera dolo", sino que se dieron un conjunto de circunstancias que provocaron tal situación. "No puedo decir que hubiera engaño, no creo que haya habido dolo, sino un conjunto de circunstancias propiciadas sobre todo por el poder político", ha apostillado.

Asimismo, ha asegurado que negarse a participar en la salida a Bolsa de Bankia fue una decisión "muy complicada", ya que iban en contra de las presiones y de los intereses del poder político, de instituciones "muy relevantes" y de todos los grupos económicos. "Todos participaron menos BBVA", ha subrayado.