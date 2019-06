El presidente de ACS, Florentino Pérez, ha asegurado este lunes que está "consternado" por lo ocurrido a raíz del proyecto de almacén de gas Castor pero ha asegurado que nunca intervino "en nada" en la obra y que tampoco "participó en ninguna gestión" de la misma.

Florentino Pérez, que también es presidente del Real Madrid, así lo ha dicho ante la comisión de investigación sobre el proyecto Castor en el Parlament, que lo había citado como testigo junto al consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, y a su homólogo del Banco Santander, José Antonio Álvarez, que no ha acudido.

"Yo no he intervenido en nada en esta obra, no he participado en ninguna gestión. Ha sido una cuestión muy desgraciada, todos estamos consternados, pero les pido que no me pregunten cosas que no sé", ha señalado antes de recalcar que los efectos de los miniseísmos en las costas de Castellón y Tarragona entre 2013 y 2014 fueron "una desgracia" y una "fatalidad".

Florentino ha asegurado que ni él ni su compañía se ha embolsado "ni un duro" con el proyecto

Ha indicado también que detrás de la operación Castor "no hay nada oculto" y que ni él ni su compañía se ha embolsado "ni un duro" de la indemnización por la paralización del almacén de gas que recibieron las empresas promotoras (entre ellas ACS) a raíz del decreto ley de medidas del sistema gasista anulada después por el Tribunal Constitucional.

Florentino asegura que no conoce a Luis Bárcenas

Florentino Pérez también ha negado que su empresa aparezca en los papeles de Bárcenas y ha asegurado que no conoce al extesorero del PP Luis Bárcenas. "No le he conocido en mi vida", ha afirmado en su comparecencia en la comisión de investigación en el Parlament sobre el Proyecto Castor, y tras las críticas arrojadas por la diputada de la CUP Maria Sirvent contra su grupo empresarial.

Según Sirvent, ACS apareció en los papeles de Bárcenas, lo que ha llevado a Florentino Pérez a negarlo inmediatamente, pese a no ser su turno de intervención, afirmando: "Usted dice cosas que no son verdad".