CCOO convoca una nueva huelga en Dia coincidiendo con la junta de accionistas clave

CCOO y Dia no han alcanzado nigún acuerdo en el Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA) para negociar el expediente de regulación de empleo (ERE) tras la celebración de la trascendental junta de accionistas, que está prevista para el 20 de marzo, según ha informado el sindicato en un comunicado.

Además de los paros y concentraciones que han tenido lugar este miércoles, ha convocado otra huelga para el 20 de marzo en todos los centros de trabajo a los que se ha adherido el sindicato USO.

El sindicato ha solicitado a la cadena de supermercados que retire el ERE, ya que el consejo de administración está inmerso en un proceso de toma de decisiones que "resulta de vital transcendencia" para el futuro de la compañía, y hasta que no informen a la representación sindical de las decisiones que se tomen en la junta de la próxima semana.

En esa junta de accionistas se debatirá la propuesta del consejo de administración del grupo de supermercados de realizar una ampliación de capital de unos 600 millones de euros, para reforzar la compañía. A esta propuesta se opone el principal accionista Dia, el fondo LetterOne (L1) del magnate ruso Mikhail Fridman, que controla el 29% del grupo y que ha lanzado una opa en Bolsa. L1 considera que la compañía necesita menos recursos y una reconversión integral.

El sindicato asegura que plantear un ERE sin conocer quién va a dirigir la empresa a partir de la semana que viene "no tiene sentido".

CCOO ha señalado que ante la negativa de Dia a retirarlo, ha pedido una prórroga en la negociación de 15 días a partir del 20 de marzo, ya que el plazo legal termina el 24 de marzo, cuatro días después de la celebración de dicha junta, a lo que la empresa también se ha negado.

Dia volvió a reducir tras la reunión de la mesa negociadora de ayer el número de despidos del ERE, que ahora afectaría a 1.536 empleados, un 26% inferior al de 2.064 trabajadores que tenía previsto inicialmente.

Visto bueno de Bruselas

Paralelamente, la Comisión Europea ha dado este miércoles su visto bueno a la opa presentada por LetterOne sobre Dia al concluir que la operación no tendrá un impacto negativo en el espacio económico europeo. Bruselas cree que la adquisición no planteará problemas de competencia dado que no existen solapamientos ni verticales ni horizontales entre las actividades de Dia y las empresas controladas por el magnate ruso.

La autorización de Bruselas llega tras la aprobación el pasado 25 de febrero de 2019 del Consejo Administrativo de Defensa Económica (CADE), la autoridad brasileña de defensa de la competencia, y de la admisión a trámite de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) el pasado 5 de marzo, con lo que L1 Retail cuenta ya con todas las autorizaciones de competencia requeridas.

De esta forma, ahora solo quedan dos condiciones para la OPA de L1 Retail, a saber, la aceptación por parte de los accionistas que posean al menos el 35,5% de las acciones de Dia, y que no se emitan acciones antes de que se haya completado la oferta.