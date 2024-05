La CEOE y varias de las grandes empresas y bancos critican los exabruptos de Milei sobre Pedro Sánchez y Begoña Gómez

A su paso por España por el evento ultra de Vox, el presidente de Argentina, Javier Milei, aprovechó su visita para reunirse el sábado con un grupo de empresarios españoles y con el presidente de la patronal, Antonio Garamendi, que ha señalado que esta clase de encuentros son habituales y de carácter profesional.

Estos encuentros se produjeron un día antes de los exabruptos del presidente argentino contra el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez y su esposa, Begoña Gómez, durante el evento de ultraderecha y que han sido criticados por el propio Garamendi y varias de las grandes empresas y bancos.

El presidente de la CEOE mostró su rechazo "de plano" a las declaraciones "fuera de tono" del argentino. "Nosotros rechazamos profundamente unas declaraciones fuera de tono, no en un mensaje diplomático, que es el que se tiene que tener entre dos países amigos, contra el presidente del Gobierno y contra la mujer del presidente. No es el sitio ni el lugar, no es lo que se pide a dos países hermanos", señaló Garamendi.

Para el líder de la patronal, "no tiene absolutamente ningún sentido que se ataque" al presidente del Gobierno español y además hacerlo en España. Garamendi ha recordado que los empresarios españoles tienen intereses "muy grandes" en Argentina, con una inversión de 18.000 millones de euros que les convierte en el principal inversor europeo y el segundo a nivel mundial.

Santander, Iberia, Telefónica o Naturgy se unen a las críticas

BBVA y Santander también se han sumado a lo expresado por el presidente de la CEOE. En concreto, BBVA ha indicado que "suscribe totalmente" las afirmaciones de Garamendi, que ha indicado que las declaraciones realizadas por Milei fueron en un acto político totalmente ajeno al encuentro empresarial que se mantuvo el sábado. "Tal y como ha asegurado el representante de las empresas españolas, nosotros rechazamos profundamente las declaraciones", subrayaron desde BBVA.

Telefónica ha defendido que, tal como ha indicado Garamendi, las declaraciones realizadas por Milei "no se corresponden con las de dos países amigos y hermanos, ni se producen en el sitio ni el lugar adecuado". La compañía ha abogado por el "diálogo constructivo" para impulsar el "progreso de ambos países".

El presidente de Naturgy, Francisco Reynés, ha suscrito "totalmente" las palabras de rechazo de la patronal y recalcó que "los respetos personales tienen que prevalecer por encima de cualquier opinión", añadiendo, eso sí, que "nunca" habla de política.

En esta misma línea, Iberia ha señalado que las declaraciones del presidente argentino sobre Sánchez "no atienden" al lenguaje diplomático "que debe usarse entre dos países amigos". También Abertis, la concesionaria de autopistas de ACS y de la italiana Mundys, ha condenado las declaraciones realizadas por Milei.

"Este tipo de lenguaje e insultos no contribuyen a la convivencia de nuestras sociedades y en ningún caso deberían formar parte de la dialéctica política entre dos países hermanos, con una larga historia de colaboración y defensa de la democracia", ha insistido la empresa en un comunicado.

Yolanda Díaz considera un "grave error" la reunión

La vicepresidenta segunda, ministra de Trabajo y Economía Social y líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha calificado este lunes de "grave error" la reunión que mantuvieron los empresarios españoles con Javier Milei.

"Siento muchísimo que el empresariado español haya acompañado al señor Milei este fin de semana a sabiendas de que no es la primera vez que insulta al Gobierno español y a sabiendas, probablemente, de lo que el presidente argentino iba a decir. Creo que ha sido un grave error", ha manifestado Díaz.

Por su parte, el secretario general de la UGT, Pepe Álvarez, ha agradecido que el presidente de la CEOE rechazase las palabras de Milei, aunque no cree que la foto de Milei con la patronal "retrate" al empresariado español.

"No creo que esta imagen retrate a nadie y he sentido satisfacción al escuchar las declaraciones del presidente de la CEOE, que de una manera clara ha dicho que él representa a una organización que tiene empresas con intereses en Argentina y eso, más allá de las simpatías que se tengan o no, se ha de atender; y también se ha pronunciado de manera nítida y clara sobre lo que representan sus palabras en relación con la política española y el presidente del Gobierno", ha agradecido Álvarez.

"Lo que no puede ser es que el presidente de la República Argentina venga al país como un ciudadano más, sin hacerlo desde una perspectiva oficial, que es lo que tenía que haber hecho, y tampoco es normal que, como si fuéramos una colonia de su reino, decida insultarnos a nosotros, a nuestro gobierno y a la señora Begoña Gómez más allá de la perorata de cuestiones ideológicas", ha censurado el líder de UGT.