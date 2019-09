La asamblea de trabajadores de los Informativos de TVE en Torrespaña han aprobado, en una votación asamblearia, retomar los conocidos como 'viernes negros'. La razón de esta convocatoria, no obstante, no es una denuncia por manipulación o malas prácticas en los informativos, como en la etapa del PP, sino el descontento en la redacción con el nuevo cargo ofrecido al periodista Enric Hernández, un puesto de nueva creación que se superpone a las actuales direcciones de Informativos. Este ofrecimiento ha creado recelos por si puede alterar la línea de independencia mantenida por la Corporación durante el último año o por el gasto que pueda suponer para RTVE en un momento económicamente delicado para la casa.

No obstante, la decisión no es definitiva. Aún no han votado los trabajadores de

Prado del Rey, donde están los empleados de Informativos de RNE e Informativos no diarios de TVE, y de los diferentes centros territoriales, tal y como informa Infolibre. En el caso de que en estos lugares se tome la misma decisión que en Torrespaña, se emplazaría a los trabajadores a acudir al trabajo los viernes con una prenda negra.

Por otro lado, el Consejo de Informativos de TVE e Interactiva ha pedido a Rosa María Mateo, presidencia provisional de la Corporación, sobre el puesto ofrecido a Hernández. En el fondo de esta protesta subyace la situación de provisionalidad que atraviesa RTVE, dirigida por una Presidencia Provisional Única, que asume las funciones del Consejo de Administración, y un concurso público que nunca termina y que debe elegir a la persona que dirija el futuro próxima de la Corporación.