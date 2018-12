El cómico, presentador y ahora también locutor de radio Iain Lee llevaba una hora de emisión de su programa The Late Night Alternative en la emisora talkRADIO cuando a las once de la noche del miércoles pasado dio paso a una llamada que lo cambió todo. Al otro lado del teléfono contestó un oyente que se identificó simplemente como Chris. Preguntado por el motivo de su llamada, se limitó a decir: “Quiero morir, Iain”, y desveló que se había tomado una sobredosis de pastillas para conseguirlo.

Inmediatamente, el locutor comenzó a intentar sonsacarle información para averiguar dónde se encontraba y poder así enviarle ayuda. Mientras al otro lado de la cabina del estudio de radio, el equipo de producción del programa llamaba a la policía para ponerles al tanto de la situación.

Iain apenas logró averiguar que Chris rondaba los 60 años y se encontraba tirado en un calle de la ciudad británica de Plymouth, cerca de un club nocturno. Y mientras las autoridades ponían en marcha un dispositivo especial para intentar localizarlo, el trabajo de Iain pasó a ser el de intentar mantenerlo en antena el mayor tiempo posible y convencerlo de que cambiara de opinión.

"Lo mantuve al teléfono durante 30 minutos mientras se hacía cada vez más difícil entenderlo. Hubo varios momentos en los que se hizo el silencio y llegué a pensar que había muerto. Fue muy duro”, declaró Lee posteriormente.

Durante la llamada, Chris contó que padecía depresión y trastorno de estrés postraumático. Algo por lo que el propio locutor ha confesado públicamente haber pasado. Lee, que fue uno de los concursantes de la edición 2017 de la versión británica de Supervivientes, reveló el mes pasado que cuando dejó de tomar antidepresivos también tuvo pensamientos suicidas.

Esa experiencia, sin duda, le ayudó a entender mejor a Chris, al que llegó a interpelar varias veces con comentarios como: "¡Cállate, hombre! Sé que quieres morir, hermano, pero te quiero y podemos hablar de eso mañana". E intentó hacerle ver que el suicidio no era la solución a sus problemas: “Te prometo que sea lo que sea que ha sucedido, se puede solucionar. Puede que no sea fácil, pero es mejor que hacer esto”.

Cerca de 27 minutos después de dar el aviso a la Policía, los propios agentes se pusieron al teléfono para confirmar que habían localizado a Chris: “El paciente fue tratado en el mismo lugar donde fue encontrado e ingresado en el hospital de Derriford para recibir tratamiento”.

Iain, que en ese momento rompió a llorar, no ha parado de recibir muestras de cariño desde entonces. Como él mismo ha confesado hace unas horas a través de su cuenta de Twitter: “En los últimos días ha habido gente que se me ha acercado para darme las gracias y estrecharme la mano. Estoy abrumado. He llegado incluso a llorar un poco en el supermercado. La gente puede ser encantadora.”