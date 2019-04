El consejo de Dia se muestra ahora a favor de la opa del magnate Fridman

El consejo de administración Dia mostró el martes su apoyo unánime a la oferta lanzada por LetterOne, el vehículo de inversión del magnate ruso Mijail Fridman y primer accionista de la cadena de supermercados con más del 29% del capital.

"En las actuales circunstancias, se trata de la mejor alternativa existente para accionistas, acreedores, empleados, franquiciados y proveedores del Grupo", dijo el consejo en un comunicado, añadiendo que acudirá a la oferta de 0,67 euros por acción con las acciones actualmente en autocartera.

El mes pasado, los accionistas de Dia respaldaron el plan de rescate propuesto por LetterOne, rechazando otro plan alternativo propuesto precisamente por el consejo de la empresa.

El plan del consejo formaba parte de un acuerdo con los acreedores (firmado en diciembre tras tres profit warning en 12 meses) para realizar una ampliación de capital de 600 millones de euros a cambio de una urgente inyección de liquidez.

La propuesta de LetterOne, en cambio, contemplaba una inyección de capital menor, de 500 millones de euros y condicionada a que la opa del fondo ruso tenga éxito.

La CNMV dio luz verde hace unas semanas a la opa de LetterOne a un precio de 0,67 euros por título y condicionada a la aceptación de, al menos, el 50% que no controla y a que la compañía no emita acciones u otros instrumentos convertibles en títulos antes de que termine el plazo de aceptación. En concreto, en virtud de la OPA, que valora Dia en un total de 417,07 millones de euros, LetterOne desembolsaría un total de 296,1 millones de euros, en metálico, con el aval de UBS, por el 70,99% que no controla.

Ventas en el primer trimestre

Además de dar su visto bueno a la opa de Fridman, el consejo de administración de Dia ha avanzado una caída del 4,3% de las ventas comparables (like for like) del 4,3% de la cadena de supermercados en el primer trimestre del año. La compañía estima además que este descenso rondará el 4,4% en el caso de España, con un deterioro progresivo a lo largo del periodo.

La cadena de supermercados prevé presentar sus resultados correspondientes al primer trimestre de este ejercicio el próximo 14 de mayo.

Dia cerró 2018 con unas pérdidas de 352,58 millones de euros, frente al beneficio de 101,20 millones de euros registrado un año antes, mientras que las ventas comprables del grupo descendieron un 3,6% en 2018, año que cerró con 6.157 tiendas, 56 más que en 2017.