¿En qué consiste la ampliación del abono transporte gratuito?

Los abonos gratuitos o con descuento de Renfe para Cercanías, Rodalies y Media Distancia se extenderán durante 2023, una medida que estaba fijada hasta el 31 de diciembre de este año. La ampliación la comunicó este martes la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, durante la presentación del proyecto de Ley de los Presupuestos Generales del Estado para el próximo curso. Una medida que beneficiará a 1,5 millones de usuarios y costará unos 700 millones de euros.

El Ejecutivo afirma que su idea es apoyar a los ciudadanos que se tengan que desplazar diariamente desde las zonas periféricas de las ciudades más pobladas. Esta medida incluye los servicios de transporte público de Media Distancia, Rodalies y Cercanías de Renfe.

Billetes subvencionados

Los abonos de diez viajes de Rodalies y Cercanías también entran dentro de esta medida. Estos tendrán una duración de 30 días y lo pueden utilizar varias personas. Este tipo de billetes son: los bonos de Bono 10 Regional, Tarjeta 10 Sencilla, Tarjeta 10 Libre, Abono Mensual Regional, Tarjeta Mensual 40 Sencilla y Tarjeta Mensual 40 Libre.

Los servicios Avant o de Media Distancia contarán con un 50% de descuento. Este afectará al Abono Tarjeta Plus, Tarjeta Plus 10 o Tarjeta Plus 10-45. En relación con este servicio, se pretende crear nuevos abonos comerciales para trayectos de alta velocidad donde no existan OSP (obligación de servicio público) ni Acuerdos Marco y la duración del viaje no supere los 100 minutos.

Solicitud y fianza

Esta subvención abarca desde el pasado 1 de septiembre y ahora llegará hasta el 31 de diciembre de 2023. Los abonos se pueden adquirir desde el pasado 24 de agosto por medio de la aplicación móvil de Renfe, su página oficial y en todas las taquillas expuestas en las estaciones, como ya han hecho más de 400.000 usuarios.

Para disfrutar de los abonos de forma gratuita, los usuarios de Cercanías, Rodalies y Media Distancia deberán abonar una fianza de 10 euros. Un montante económico que se le devolverá al usuario una vez que pasen cuatro meses de vigencia. Si nos ceñimos al abono de trenes de media distancia se duplica la fianza, que será devuelta si la persona realiza más de 16 viajes.

El Gobierno habilitará un crédito extraordinario de 201 millones de euros para compensar a Renfe por los descuentos aplicados que le será abonado en el último trimestre del año.