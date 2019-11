El nuevo reto de los bancos: Préstamos rápidos para no clientes

La banca se enfrenta a nuevos retos debido a la frenética actividad actual del sector financiero y uno de los terrenos al que van a llegar mayor número de grandes novedades son los préstamos rápidos para no clientes. Sin duda, estos cambios suponen un reto para el sector bancario, porque se conceden a partir de 3.000 euros a personas que no son clientes del banco y, aunque no se dispone de mucha información sobre ellos, éstos demandan agilidad y comodidad.



Sin esperas

Los trámites para pedir un préstamo personal suelen demorarse durante semanas e incluyen tediosos desplazamientos a una oficina, gestiones telefónicas, envío de documentación y una previsible larga espera hasta obtener una respuesta definitiva, favorable o no.



Pero todo eso puede hacerse ahora en 8 horas y desde el móvil gracias a BBVA, primer banco en lanzar un novedoso proceso para poder obtener préstamos rápidos online y evitar la burocracia.



El único requisito para el solicitante es conectar con su entidad bancaria y así, de manera completamente segura se puede calcular si la solicitud del préstamo online es viable en menos de 8 horas laborables y sin intervención de gestor alguno.

Cómo pedir un crédito sin abrir una cuenta

Lo habitual hasta ahora era tener relación con distintos bancos y contar con cuentas y tarjetas de las diferentes entidades, pero las reglas del juego han cambiado. Los clientes buscan ahora tener todo, o casi todo, agrupado en uno o dos bancos como mucho. Por otra parte, la nueva batalla por ofrecer préstamos rápidos sin papeles a no clientes y la inquietud de los usuarios por buscar el mejor precio y condiciones presenta un nuevo escenario, y los bancos plantean una nueva solución: domiciliar la cuota de tu préstamo en otro banco.



De esta manera, una persona puede tener un préstamo en un banco distinto al que recibe su nómina o pensión y se evita tener cuentas en desuso. Tras la entrada en vigor el pasado mes de septiembre de las nuevas reglas técnicas de PSD2 (Payment Services Directive), una directiva europea para regular los servicios de pago digitales y reforzar el nivel de protección de los consumidores, ya es posible conectar tus cuentas desde otro banco para visualizar movimientos e incluso hacer transferencias.

Las ventajas del PSD2

BBVA trabaja para evolucionar su solución y ofrecer préstamos rápidos sin papeles también para no clientes aprovechando esas novedades de PSD2. Este nuevo desarrollo supone reforzar su apuesta por la transformación digital, apostando por brindar la mejor experiencia que aportan la mezcla de los avances tecnológicos, con procesos sencillos y ágiles.



Los créditos al instante pueden solicitarse 100% ​a través de internet,​ tanto en las páginas web de los diferentes bancos como en las de entidades de crédito especializadas en esta forma de financiación y BBVA ya contempla este reto y ofrece a no clientes la posibilidad de acceder a préstamos inmediatos de manera cómoda, sencilla y totalmente online.