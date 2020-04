2020 no será año de dividendos para la banca. Los Veintisiete han reiterado que los grandes bancos no deben repartir beneficios entre sus accionistas mientras dure la crisis del coronavirus, aunque no han especificado hasta cuándo deberían cancelar esos pagos. El objetivo, dicen los ministros, es que los bancos usen el capital para tener más colchón a la hora de dar préstamos a las empresas y las familias que lo necesiten mientras dure la congelación de la economía.

"Pedimos al sector bancario que apoye a los hogares y las empresas afectadas por el brote de la covid-19, para así asegurar la continuidad de los negocios", se lee en el comunicado conjunto firmado por los ministros de Finanzas de los 27 países de la UE, tras la reunión a distancia que han mantenido este jueves por la tarde.

El BCE ha exigido a la banca que cancelara el pago de dividendos procedentes de los ejercicios 2019 y 2020 al menos hasta el 1 de octubre de este año

La petición de los ministros no coge a los bancos de nuevas ya que hace tres semanas el Banco Central Europeo ya había exigido a la banca que cancelara el pago de dividendos procedentes de los ejercicios 2019 y 2020 al menos hasta el 1 de octubre de este año. Y muchos de los grandes bancos ya han anunciado en los últimos días cancelaciones, suspensiones o reducciones en estos repartos de dividendos.

Aun así, los ministros han instado "a todos los bancos que todavía no lo han hecho a abstenerse de repartir dividendos en este periodo y a usar el capital que se libere y los beneficios de los que dispongan a extender créditos y otras necesidades financieras urgentes", según continúa ese comunicado en el que han apoyado explícitamente la petición del BCE.

El BCE ya había especificado que esto no implica que los dividendos que ya hayan pagado de 2019 se tengan que devolver pero sí pedía que en caso de que un banco tenga pendiente una junta de accionistas para decidir sobre el pago de dividendos, la dirección de los bancos retirara sus propuestas de reparto de dividendos.

En general, los bancos están acatando esa petición del BCE, que ahora se ve reforzada por la declaración de los ministros de la UE. En España, el Banco Santander ya canceló su dividendo para 2019, con lo que ha anunciado que tiene 90.000 millones de euros más disponibles para dar créditos.

Otros grandes bancos también han anunciado ya cancelaciones y recortes. CaixaBank redujo a la mitad el dividendo que distribuyó el 15 de abril y también sus previsiones de reparto de ganancias para 2020. Por su parte, Bankia canceló su dividendo extraordinario para 2020, aunque sí ejecutó el pago que tenía previsto para el 15 de abril de 355,5 millones de euros.

Otros bancos también han pagado dividendos en los últimos días porque ya los habían aprobado sus juntas de accionistas. El BBVA pagó 16 céntimos por título, por un total de 864 millones de euros el 9 de abril; el Banco Sabadell pagó 0,02 euros por acción el 3 de abril, aunque ya ha anunciado que no pagará dividendos en 2020; y Bankinter pagó 8 céntimos por acción el 26 de marzo, justo un día antes de la recomendación del BCE de no pagar dividendos.

En la mayor parte de los países europeos los bancos también habían aceptado ya la petición del BCE, anunciando cancelaciones. Los bancos suizos UBS y Credit Suisse sí se habían resistido en un principio a posponer sus repartos de beneficios, pero la semana pasada aceptaron, de momento, posponer el pago de sus dividendos de 2019, después de que los bancos británicos también se comprometieran a hacerlo.