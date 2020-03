El vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE) y exministro de Economía, Luis de Guindos, ha defendido este domingo una "renta mínima" durante la emergencia del coronavirus.

De Guindos ha exigido al Gobierno su actuación "en este período transitorio para que después de la crisis sanitaria, con un impacto económico intenso y profundo, no se produzca una crisis social", acentuando su apoyo a la renta mínima durante el coronavirus. El vicepresidente del BCE da por hecho una "recesión" económica en este trimestre del año, aunque ha insistido en un "rebote" para finales de año, manifestando su esperanza en que "no se destruya tejido empresarial y, una vez superada la crisis, tengamos normalización de la actividad económica y recuperemos lo que hemos dejado de producir". También ha remarcado la importancia de no olvidar a la población más vulnerable, "esto va a durar semanas o meses, pero no más allá. Que todos nos hagamos cargo de las necesidades básicas de la población española, fundamentalmente de la población más vulnerable".



Pese a la recesión, Guindos ha destacado de que se trata de una crisis "diferente a la de 2008", que tendrá un impacto muy intenso en la economía europea, pero ha incidido en que se trata de una circunstancia temporal que hay "que tenerla en consideración", ha subrayado.

Por otra parte, el exministro de Economía durante el Gobierno de Mariano Rajoy ha señalado que falta "una respuesta de la política fiscal" y ha defendido los eurobonos para paliar el impacto del coronavirus. "La pandemia afecta a todos los países europeos. Una respuesta paneuropea es fundamental, por la señal del mensaje de que unidos podemos hacer cosas muy importantes", ha resaltado.