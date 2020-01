El déficit alcanza el 1,66% en noviembre, por debajo del 2% del objetivo para 2019

Hasta el mes de noviembre, el déficit de la Administración Central, comunidades autónomas y Seguridad Social, sin incluir los ayuntamientos, se situó en el 1,66% del PIB, por debajo del 2% del objetivo del Gobierno para el conjunto del año, a falta de un mes para cerrar todo el ejercicio, según datos publicados por el Ministerio de Hacienda.

El Banco de España estima que el déficit de todas las administraciones públicas, incluidos los ayuntamientos, alcance el 2,4% del PIB en 2019, una disminución de una décima frente al 2,5% del PIB en 2018.



La cifra, de 20.746 millones de euros, es un 18,1% superior al registrado en el mismo periodo de 2018, según Hacienda, y en términos de PIB se sitúa también por encima del déficit del 1,41% registrado entre enero y octubre. Las corporaciones locales, cuyos datos no están todavía incluidos en las cifras publicadas por Hacienda, prevén registrar superávit, lo que ayudaría a compensar el dato global del año.

Aunque España está ya fuera del procedimiento de déficit excesivo de Bruselas, su economía crece muy por encima de la media de la zona euro y la relación deuda/PIB no es tan elevada como la de Italia. La Comisión Europea ha advertido recientemente de los riesgos de que el país no cumpla con sus objetivos presupuestarios si no reduce su deuda con la suficiente rapidez.

Por subsectores, el déficit de la Administración Central (excluida la ayuda financiera) se situó en 11.989 millones de euros, el 0,96% del PIB (0,04 puntos menos que en noviembre de 2018), mientras que las comunidades autónomas registraron un déficit de 3.125 millones, el 0,25% del PIB.

Con datos hasta noviembre, aunque en su conjunto las comunidades autónomas cumplen el objetivo de déficit del 0,3% del PIB fijado por el Gobierno, de momento se sitúan por encima de este límite Murcia (1,32%), Comunidad Valenciana (1,29%), Castilla-La Mancha (1,17%) y Extremadura (1,10%).

También superan el objetivo Castilla y León (0,74%), Aragón (0,66%), Cantabria (0,61%), Galicia (0,39%) y Andalucía (0,35%), en tanto que por debajo del mismo están en déficit Baleares (0,22%) y Catalunya (0,17%).

En superávit hasta noviembre están Canarias (1,30%), País Vasco (1,07%), Navarra (0,78%), La Rioja (0,20%) y Asturias (0,03%), mientras que Madrid se queda en el 0% con 7 millones de superávit.

Pese a ello, todas las regiones, salvo Navarra, presentan una evolución más negativa en los once primeros meses de este ejercicio que en el mismo periodo del año pasado, ya sea pasando de superávit a déficit o aumentando este último.

Dentro de la administración central, el déficit del Estado se ha reducido un 7,1% hasta los 10.880 millones, equivalentes a 0,87% del PIB, mientras que los organismos estatales cuadruplicaron el suyo, hasta los 1.114 millones, correspondientes al 0,09%.