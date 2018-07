El Ministerio de Fomento retiró el jueves pasado su solicitud de mantener la suspensión cautelar del reglamento de Barcelona —que establece una autorización adicional para los vehículos con licencia VTC que operen en el Área Metropolitana de la capital catalana (AMB)— y ha terminado destituyendo al director general de Transporte por recurrir la norma anti Uber de Ada Colau. No obstante, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia mantiene la suya con el argumento de que el AMB carece de competencias para regular las licencias VTC y que su reglamento supone en la práctica revocar las ya concedidas.

Mientras, y a la espera de la reunión del Ministerio con los representantes del sector, las movilizaciones de taxistas se extienden por toda la geografía española: a Barcelona —cientos de taxis siguen bloqueando la Gran Vía—se suma Madrid (con la ocupación del Paseo de la Castellana) , Valencia, Bilbao, Palma de Mallorca, Zaragoza, Granada, Guadalajara, Murcia, Logroño y Santander, entre otros núcleos, mientras que en Andalucía habrá paros en prácticamente todos los núcleos importantes. En Oviedo han protestado pero no han secundado los paros.

15:39. Los taxistas ven "insuficientes" para poner fin a la huelga las propuestas que el Ministerio de Fomento ha puesto sobre la mesa durante la primera parte de la reunión que mantienen desde mediodía en la sede de este Departamento. Las dos partes convinieron sobre las 15.00 horas, tras tres horas de negociación, realizar un receso en la reunión a petición de los representantes de Fomento.

"Lo que hay ahora mismo sobre la mesa de negociación no es suficiente para levantar la huelga", declararon casi al unísono los portavoces de Antaxi y Élitetaxi, Fernando del Molino y Alberto Álvarez, respectivamente.

Según aseguraron durante el receso, el Ministerio pide tiempo para articular una regulación que garantice la convivencia entre el taxi y las VTC, mientras que los taxistas reclaman medidas concretas, una de ellas, competencias municipales en el sector.

15:08. Los taxistas sevillanos han acordado en una asamblea convocar una huelga indefinida. El presidente de la Unión Sevilla del Taxi, Fernando Morales, y el de la Asociación Hispalense Solidaridad del Taxi, Enrique Filgueras, han instado a sus compañeros a la "unión" entre federaciones y asociaciones. Los taxistas sevillanos han establecido el próximo miércoles día 1 para la celebración de una nueva asamblea a expensas de conocer si obtendrán avances en las próximas horas.

15:02. Unos 1.500 taxis han ocupado las principales vías del centro de Valencia y han cortado al tráfico la calle Colón, donde se ubica la Delegación del Gobierno, y el puente del Real, mientras han dejado un único carril libre en calles próximas, lo que ha ocasionado tráfico denso por estas vías.

Pasajeros esperan en la estación de Atcocha en madrid, sus compañeros taxistas en huelga se concentran frente a la parada de la estación de Atocha en Madrid.-EFE/Zipi

14:40. Varias decenas de taxistas se han concentrado hoy ante las estaciones de autobuses y de Adif, en San Sebastián con motivo de la primera de las dos jornadas de huelga convocadas, que en Gipuzkoa ha tenido un seguimiento "total", según las asociaciones territoriales.



13:55. El Partido Popular también exige la comparecencia del ministro Ábalos en el Congreso de los Diputados. el secretario general del partido, Teodoro García Egea, ha criticado la "pasividad intolerable" del Ejecutivo en este asunto que tanto está afectando al turismo y la economía del país.

13:43. La Ertzaintza ha interpuesto varias denuncias contra taxistas participantes en la caravana que esta mañana ha recorrido el trayecto entre el aeropuerto vizcaíno de Loiu y Bilbao por conducir a una velocidad anormalmente reducida debido al peligro que esta actuación genera en vías rápidas, han indicado fuentes del departamento de Seguridad.

13:41. Unidos Podemos espera que de la reunión del ministro de Fomento con las principales asociaciones del taxisalga un acuerdo que "blinde" la licencia urbana y que permita a los ayuntamientos regular estas licencias VTC. Según el secretario de Sociedad Civil y Movimiento Popular de Podemos, Rafael Mayoral, Podemos no se opone a que se pueda transferir a las comunidades autónomas estas competencias, como pedirán los taxistas al ministro, pero creen que esto llevaría más tiempo al requerir de un trámite más complejo y, por tanto, defienden agilizar el tema de la licencia urbana.

Bastaría simplemente, ha señalado, "con reconocer lo que reconocen todos los ordenamientos jurídicos" y es que los ayuntamientos tienen competencias en materia de tráfico y contaminación atmosférica que les posibilita limitar determinadas actividades "porque las ciudades no se pueden convertir en la ley de la selva".

"Reclamamos al Gobierno el ejercicio de la responsabilidad. Las transnacionales con sede en paraíso fiscal están construyendo un monopolio privado sin ningún tipo de control público que pone en peligro, entre otras cosas, el derecho a la movilidad, los servicios públicos y más de 100.000 puestos de trabajo en España", ha dicho.

Taxistas en huelga se han manifestado por el centro de Bilbao durante la huelga contra el reglamento VTC. EFE/MIGUEL TOÑA

13:38. Ciudadanos pedirá la comparecencia ante el Congreso de los Diputados del ministro de Fomento, José Luis Ábalos, para que "dé explicaciones de las medidas del Gobierno en el sector del taxi" tras las acciones de protesta del sector en Barcelona, Madrid y otras ciudades del país.

13:37. El presidente de la Federación Andaluza de Autónomos del Taxi (FAAT), Miguel Ruano, ha asegurado que todo el sector en Andalucía, que engloba a unos 9.000 autónomos, se suma a la huelga. En estos momentos, el paro en Sevilla se encuentra al 100% , excepto en el servicio previsto en el aeropuerto, mientras que en Málaga se sigue al 50% en la capital y las principales ciudades de la Costa del Sol y en el aeropuerto se funciona con normalidad. En Córdoba se han establecido un 25% de servicios mínimos, mientras que en Granada se está tomando la decisión y entre hoy y mañana "se sumarán" también Jerez, Almería, Jaén, Huelva y Cádiz.



13:24. El 100% de los taxistas de la Asociación Provincial de Auto-Taxi de Zaragoza secundan la huelga convocada por el sector, que transcurre con normalidad, y que también se sigue en Teruel, pero no en Huesca, donde ha habido "falta de organización".

El secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Pedro Saura, presidió la reunión con las principales asociaciones del sector del taxi hoy en el Ministerio de Fomento para tratar las protestas de los taxistas contra la proliferación de licencias VTC, que empezaron en Barcelona, se intensifican y se extienden a otras ciudades. EFE/ Zipi

13:11. El presidente de la Asociación Nacional del Taxi (Antaxi), Julio Sanz, ha dicho que "el taxi de España no va a volver a trabajar, si no es con unas condiciones claras que nos dejen tranquilidad a más de cien mil familias". Antes de participar en la reunión que hoy mantiene su asociación, junto a Fedetaxi y Élite Taxi, con el secretario de Estado de Infraestructuras, Pedro Saura, ha afirmado que no saldrán del encuentro sin un acuerdo "claro y concreto".

"Veremos si el Gobierno, los partidos políticos que componen el arco parlamentario se ponen del lado del sector del taxi, que agrupa a más de 100.000 familias, o se ponen del lado de tres o cuatro que se están haciendo multimillonarios a base de negociar con esas concesiones administrativas que son las autorizaciones de transporte con conductor", ha añadido Sanz.

13:07. Los taxistas de Navarra han parado siete horas y se han manifestado, a la vez que han decidido secundar una huelga mañana si no es satisfactoria la reunión con Fomento.

12:54. La Gremial del Taxi de Granada ha acordado en asamblea sumarse desde a la huelga indefinida. En la capital granadina operan unos 560 taxis y en la reunión se han fijado unos servicios mínimos del 20 por ciento principalmente enfocados a atender a los servicios con abonados, “que son ineludibles”, y los hospitalarios.

12:44. Mientras, en Madrid el sector del taxi amenaza a las puertas del Ministero de Fomento con acampar en La Castellana y "paralizar Madrid", como me didas de presión en sus negociaciones con el Ejecutivo para frenar las licencias a Uber y Cabify.

12:41. En Barcelona, los taxistas han tomado la Gran Vía y han terminado colapsando esta vía principal de la ciudad, como en días anteriores.

12:39. La vicepresidenta del Gobierno valenciano, Mónica Oltra, ha manifestado que, si la intención del Ministerio de Fomento es transferir a las comunidades autónomas las competencias para otorgar nuevas licencias VTC, lo haga "una vez solucionado el conflicto". Oltra insta a buscar una solución que no haga "la competencia desleal" a este sector, "pero sobre todo no vaya en la senda de la reforma laboral".

Para la vicepresidenta, "bajo la excusa de la economía colaborativa, se enmascara todo un negocio que precariza" tanto las condiciones laborales de las personas que se dedican a esta actividad, como el servicio público que se presta a la ciudadanía.

12:35. Los taxistas murcianos han acordado sumarse a la huelga indefinida convocada en otras ciudades españolas para protestar por el aumento de las licencias de alquiler de vehículos con conductor, las llamadas VTC. En un comunicado, las cinco asociaciones de taxistas que operan en la capital de la región han anunciado la convocatoria de esta huelga indefinida, en vigor desde las 12:00 horas y que incluye servicios mínimos gratuitos dentro del casco urbano de Murcia para ancianos, niños y personas con movilidad reducida.

12:32. Mientras tiene lugar la reunión en Fomento, el bloqueo del Paseo de la Castellana a la altura de Nuevos Ministerios es casi total por el paro de los taxistas en la capital.

12:30. La reunión entre representantes del sector del taxi con Fomento ha arrancado hace unos minutos. Por parte de Fomento, además del secretario de Estado de Infraestructuras y Transportes del Ministerio de Fomento, Pedro Saura, asisten el subsecretario del Ministerio, Jesús Manuel Gómez, la secretaria general de Transportes, María José Rallo, y la directora general de Transportes, Mercedes Gómez. Se reñunen con representantes de las principales asociaciones del sector del taxi: Fedetaxi, Antaxi y Élitetaxi.

12;22. El portavoz del sindicato 'Élite Taxi', Alberto Álvarez, ha supeditado a la reunión que mantendrán las principales asociaciones de taxi y VTC con el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, el posible bloqueo del puerto de Barcelona, como han sostenido colectivos de taxistas como medida de presión en este conflicto.



12.15. La secretaria de Estado de Empleo, Yolanda Valdeolivas, confiaba esta mañana en que el diálogo social dé respuesta a las necesidades de los taxistas y que ello permita además evitar trastornos a los usuarios, tras manifestar su "respeto absoluto por las fórmulas que tienen los taxistas de manifestarse en defensa de sus derechos". No obstante, ha condenado los hecho violentos que "no pueden ser justificados ni explicados racionalmente".

12:11. El presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, ha pedido al Gobierno de Pedro Sánchez que "trabaje para solucionar" la huelga de taxistas contra las licencias VTC, y considera "positivo que haya un marco nacional" en esta materia porque "los problemas son comunes y requieren una solución común".

11:40. Cientos de taxistas han ocupado ocho de los diez carriles del Paseo de la Castellana de Madrid (cuatro por sentido) para protestar ante el Ministerio de Fomento, dejando solo un carril por sentido para la circulación de los vehículos de emergencias y el tráfico habitual. La Policía Municipal ha ido cortando las calles adyacentes al Paseo de la Castellana a medida que avanzaba el grupo de taxis.

Un grupo de taxis realiza una pitada a su paso por el ministerio de Industria y Competitividad en Madrid. EFE

11:18. Los taxistas de Cantabria se suman la huelga convocada a nivel estatal para reivindicar la limitación de las licencias de VTC y secundan un paro a partir de las 6.00 horas de este lunes que se prolongará hasta la medianoche del martes, 31 de julio, informa Europa Press

11:00. La Agrupación Empresarial del Auto-Taxis y Auto-Turismos de Baleares ha confirmado la convocatoria de paro durante cinco horas fijada para mañana martes de 09:00 a 14:00 horas. La medida, según ha indicado esta agrupación en un comunicado, es en apoyo a las reivindicaciones del sector a nivel nacional contra el otorgamiento de nuevas licencias VTC (vehículos de alquiler con conductor) "de modo masivo". Reclaman que las nuevas licencias de VTC se limiten a una por cada 30 taxis en servicio y que desde el Gobierno central se traspasen las competencias en dicha materia de Fomento a las diferentes comunidades autónomas.

Taxistas en huelga han protagonizado hoy diversos incidentes con compañeros y la Ertzaintza en el aeropuerto de Bilbao durante la huelga de taxis contra el reglamento VTC. EFE | Miguel Toña

10:37. Unos 300 taxis marchan esta mañana en caravana desde el aeropuerto vizcaíno de Loiu en dirección a Bilbao, en el marco de la jornada de huelga convocada por la Asociación Nacional del Taxi (Antaxi) en demanda de que se limiten las licencias de vehículos con conductor como Uber y Cabify.

10:19. La Federación Española del Taxi (Fedetaxi) ha indicado que mantendrán la huelga que llevan a cabo, al igual que otras asociaciones, por lo menos hasta el miércoles, que es cuando se reunirá la Conferencia Nacional de Transporte con presencia de las comunidades autónomas.

10:15. El secretario del Sindicato del Taxi de Catalunya (STAC), Antoni Cervós, ha explicado a Efe que unos 100 taxis procedentes de las comarcas del Vallés y Osona se están dirigiendo al centro de la ciudad para unirse a la protesta de sus compañeros, donde está previsto que lleguen sobre las 11 de esta mañana.

9:55. Los aproximadamente 1.500 taxis que según la Guardia Urbana mantienen colapsada la Gran Via de Barcelona están impidiendo la circulación en Paseo de Gracia en los dos sentidos de la marcha, entre las calles Diputación y Gran Via de les Corts Catalanes.

Fuentes de la Guardia Urbana han confirmado a Efe que a las 07.30 horas eran 1.500 los vehículos de taxi que ocupaban la Gran Via, aunque esta cifra fluctúa y en algunos momentos pueden llegar a ser 1.800.

9:30 La tranquilidad ha reinado en la capital en la hora punta de la mañana de este lunes a pesar de la huelga de taxis que continúa en la ciudad, que ha dejado sin servicio de este transporte a las estaciones de tren o al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, donde solo unos pocos taxis llevaban -gratis- a ancianos, enfermos, embarazadas o personas de movilidad reducida.

A primera hora de la mañana unos veinte taxis se encontraban parados en la estación de Atocha, aunque ninguno prestaba servicio; mientras, un cartel explicaba en español y en inglés a los viajeros de tren que el sector está hoy en huelga, informa EFE