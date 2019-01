Las empresas podrán deducirse en Sociedades los nuevos impuestos digital y financiero

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha avanzado que las empresas podrán desgravarse en alguna medida en el Impuesto de Sociedades (el que grava los beneficios) el pago de los nuevos impuestos sobre determinados servicios digitales y sobre las transacciones financieras.

"La mayoría de la fiscalidad se puede deducir posteriomente del Impuesto de Sociedades y por tanto se seguirá un patrón parecido", ha asegurado la ministra respecto a los nuevos impuestos en declaraciones a su llegada a la CEOE para presentar los Presupuestos de 2019 al presidente de la patronal, Antonio Garamendi.

"En principio se podría hacer", ha afirmado la ministra, que ha dicho que todavía se está viendo cómo combinar las nuevas figuras tributarias con Sociedades.

Montero ha destacado que en el caso de la ley sobre servicios digitales, conocido como tasa Google, el Gobierno ha intentado hacer un "esfuerzo pedagógico" para que quede "bastante clara" y no haya lugar a equívocos.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, con el presidente de CEOE, Antonio Garamendi. EFE/Nico Rodriguez

En este sentido, ha explicado que el proyecto especifica mejor el concepto de publicidad dirigida (uno de los tres supuestos que grava la ley) para aclarar que tendrán que pagar el impuesto las empresas que tratan los datos de los ciudadanos que dejan rastro en la red para hacer una publicidad "a la carta" y personalizada.

Según la ministra, se trata "de una nueva fiscalidad del siglo XXI", en la que España está "marcando una pauta", ya que hay países como Francia que ya tienen experiencia al respecto, pero otros ya han manifestado su intención de implantar algo similar en un tiempo muy inmediato.

En cuanto a la aprobación de los Presupuestos, Montero afirmó que no hay ninguna novedad y que los partidos independentistas aún no se han decantado "de forma definitiva", si bien consideró que "hasta el último minuto en el que haya que apretar el botón" no se sabrá el sentido de su voto, porque aún están en el debate interno.

Dicho esto, tendió la mano no sólo a los partidos independentistas, sino también a PP y Ciudadanos, especialmente a este último, a pesar de que ha acercado "de manera peligrosa" al espacio de la derecha y después de que su líder, Albert Rivera, cerrara ayer la puerta "de manera ruidosa" a negociar las primeras cuentas de Pedro Sánchez.

Por último, afirmó que el acuerdo presupuestario con Podemos sigue en pie y que el rechazo de ayer al decreto de vivienda por parte de la formación morada es una "situación puntual", dado que el partido de Pablo Iglesias rechazó incluir la limitación de los precios en el debate parlamentario del decreto como proyecto de ley, al considerar que la Mesa del Congreso, con mayoría de PP y Ciudadanos, podía ralentizarlo ampliando por ejemplo el plazo de enmiendas.