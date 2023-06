Erdogan nombra a una exejecutiva de Wall Street como primera mujer al frente del Banco Central de Turquía

El presidente turco Tayyip Erdogan ha nombrado este a Hafize Gaye Erkan, ejecutiva de finanzas en algunos de los bancos más destacados de Wall Street, como nueva gobernadora del Banco Central de Turquía, convirtiéndose así en la quinta persona al frente de la entidad en los últimos cuatro años y la primera mujer en asumir las riendas de la política monetaria del país.

Hafize Gaye Erkan, ex codirectora ejecutiva del First Republic Bank y ex directora ejecutiva de Goldman Sachs, llega al banco central turco en medio de una crisis monetaria tras años de recortes de tipos que ha llevado a la lira a mínimos frente al dólar y una escalada de la inflación.

La nueva gobernadora, de 44 años, sustituye a Sahap Kavcioglu, que ejecutó la campaña de bajada de tipos de interés auspiciada por Erdogan (bajaron gradualmente desde el 17% en diciembre de 2020 hasta el 8,5% en febrero de 2023), que desencadenó un desplome histórico de la moneda en 2021 y elevó la inflación a un máximo de 24 años, por encima del 85%, el año pasado. En mayo pasado todavía se situaba cerca del 40%.



Las inclinaciones de la nueva gobernadora del banco central turco no están claras, en vista de que no tiene experiencia formal en política monetaria en una carrera centrada en Wall Street y los consejos de administración de Estados Unidos, y de su educación en universidades de la Ivy League, que incluye un doctorado en ingeniería financiera de Princeton.

Hafize Gaye Erkan, nueva gobernadora del Banco Central de Turquía. — LinkedIn

En los últimos años, Erdogan casi ha anulado la independencia del Banco Central de Turquía. Erdogan, autoproclamado "enemigo" de los tipos de interés, presionó al banco central para que aplicara medidas de estímulo y se apresuró a sustituir a los gobernadores: el último gobernador que subió los tipos, Naci Agbal, fue despedido en 2021 tras menos de cinco meses en el cargo.

El Comité de Política Monetaria (MPC) del Banco Central tiene programada su primera reunión bajo la presidencia de la nueva gobernadora el próximo 22 de junio.

Erkan toma las riendas de la entidad tras la victoria de Erdogan en la segunda vuelta de las presidenciales el pasado 28 de mayo y poco menos de una semana después de que el presidente turco nombrara un nuevo gobierno y diera señales de alejarse de la política económica heterodoxa promovida en los últimos años.

En el nuevo gabinete destaca la figura de Mehmet Simsek como ministro de Finanzas, un economista ortodoxo que ya tuvo ese cargo entre 2009 y 2015, y goza de buena fama en los mercados internacionales. Simsek ya anunció que "Turquía no tiene otra opción que volver al terreno racional", insinuando así cambios profundos en la política monetaria.

Desplome de la lira turca

El aparente giro de 180 grados de la política económica de Erdogan se produce cuando muchos analistas prevén turbulencias debido al agotamiento de las reservas de divisas (que se encuentran en los -5.700 millones de dólares), la inflación descontrolada y el notable déficit por cuenta corriente.

La lira turca ha perdido desde la reelección de Erdogan un 14% de su valor frente al dólar, y los analistas apuntan que esa depreciación se debe a que el Banco Central dejó de intervenir en los mercados para defender la divisa.

Según los analistas, el regreso de Simsek como responsable de Finanzas y el nombramiento de Erkan como gobernadora del banco central sientan las bases para una subida de tipos, que podría volver a atraer a los inversores extranjeros tras el éxodo de los últimos años.

Las perspectivas de la economía dependen del grado de independencia que Erdogan conceda a Erkan y Simsek, según los analistas. En el pasado, Erdogan ha abrazado la ortodoxia para luego dar marcha atrás.