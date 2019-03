El 15 de febrero, una semana después del anuncio de un ERE que afectaría a 2.064 empleados de la cadena de supermercados DIA, Fetico (Federación de Trabajadores Independientes del Comercio), el sindicato mayoritario en la multinacional española, colgaba en su página web dos noticias relacionadas con el expediente de despidos.

La primera era en positivo: anunciaba qué provincias no se verían afectadas por el despido colectivo. La segunda tenía un tono bien distinto. Bajo el título Mientras unos se llenaron los bolsillos otros nos veremos afectador (sic) por un ERE, el autor del texto utilizaba hasta mayúsculas para cargar contra “la mala gestión de la dirección” que ha llevado a este expediente de regulación de empleo. “Lo único que les (sic) ha importado, (sic) es llenarse sus bolsillos”, afirmaba el escrito en mayúsculas. Decimos afirmaba porque el artículo fue borrado a las pocas horas.

Una semana después, el 22 de febrero, Fetico se sentaba junto con UGT y Comisiones Obreras frente a la empresa en la mesa negociadora del ERE. Tras varias reuniones y el anuncio de varias reducciones de despidos, la empresa, Fetico y UGT acordaron el 25 de marzo reducir los despidos a 1.248 con 33 días de indemnización por año trabajado más otros 356 empleados que perderán su puesto pero que podrán ser recolocados en otros centros de trabajo.

Comunicado borrado del sindicato Fetico sobre el ERE en Dia.

Pese a que en el artículo borrado Fetico defendía “luchar hasta el final por todos los trabajadores/as” de DIA, finalmente el sindicato ha aceptado el despido de 1.248 trabajadores aunque en la explicación del acuerdo del ERE publicada en su web no aparece la cifra de despedidos pero si “el mantenimiento del empleo de 819 compañeros/as que inicialmente estaban afectados”.

Comisiones Obreras no ha firmado el acuerdo tras ser acusada previamente por Fetico y UGT de “romper la unidad de acción sindical en detrimento de los intereses de su plantilla”. CCOO asegura que DIA no ha dado "ninguna garantía" de que no se vuelva a hacer otro ERE el año próximo.

Favorecido por El Corte Inglés, según los tribunales

FETICO es una federación de sindicatos “independiente” que nació en diciembre de 1978, explica la federación sindical en su web. Hoy en día es el sindicato mayoritario en el Grupo DIA y cuenta con más de 60.000 afiliados/as y 6.000 delegados/as en todo el sector del comercio, según la propia Fetico.

Para el sociólogo de la Universidad Pablo de Olavide Enrique Martín Criado, que ha investigado junto con la socióloga Pilar Carvajal Soria su labor, “Fetico es un sindicato que trabaja para las empresas” pese a que “intenta presentarse como un sindicato independiente”, según declaró en un reportaje de La Marea dedicado a Fetico.

Estas acusaciones se basan en sentencias judiciales como la del Tribunal Constitucional que dictaminó en 1998 que El Corte Inglés daba un trato de favor “en materia salarial y profesional” a los representantes sindicales de Fetico y FASGA (Federación de Asociaciones Sindicales de Grandes Almacenes) frente a los de UGT y CCOO, hecho constitutivo de discriminación sindical y contrario a la libertad sindical.

En 2005, el juzgado de lo Social número 4 de Sevilla dio por probado que El Corte Inglés “apoya de forma sistemática a dos sindicatos afines” como son Fetico y FASGA, “estimulados por la propia empresa. Así, la empresa canaliza a través de estos sindicatos las “mejoras” ofertadas a la plantilla, estimula la afiliación a los mismos, y premia la “afinidad” de dichos sindicatos a la empresa mediante la promoción económica y profesional de sus dirigentes y afiliados”, explica la resolución judicial.

Esta “labor de estímulo de sindicatos afines” en el gigante de los grandes almacenes “ha venido acompañada de una conducta de entorpecimiento de la sindicación y la actividad sindical de los sindicatos distintos a FASGA y Fetico, en especial de CCOO”, añade la sentencia.