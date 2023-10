Exdirectivos de Iberdrola niegan que hubiera una estrategia para inflar el precio de la luz

Ángel Chiarri ha negado de forma categórica "consigna o estrategia" para manipular el precio de la luz. El exdirector de gestión de energía de Iberdrola Generación, que ha declarado como acusado en el juicio que investiga el presunto encarecimiento artificial de la luz en 2013, ha destacado que es el mercado "el que puede hacer que la energía se encarezca".



La primera sesión del juicio ha comenzado en la Audiencia Nacional este martes una vez resueltas las cuestiones previas, que se han limitado a la aportación de un documento sobre los planes semanales de la empresa en 2011.

El juzgado central de lo Penal trata de esclarecer si hubo un supuesto delito contra el mercado y los consumidores relacionado con el presunto encarecimiento artificial de la luz en el invierno de 2013.

La Fiscalía sostiene que Iberdrola Generación, con la finalidad de provocar una subida del precio de la energía eléctrica y perjudicar a los consumidores, "ideó y puso en funcionamiento un sistema para incrementar el precio de la energía que vendía más allá del que debiera resultar de la libre concurrencia de oferta y demanda".

Chiarri, a preguntas del Ministerio Público, ha negado reiteradamente que hubiera alguna "consigna o estrategia" para manipular el precio de la luz, cuya fijación depende de un sistema automático, "un proceso que consiste en introducir una serie de datos", por lo que una empresa no tiene capacidad para alterar su resultado.

Del mismo modo, ha rechazado que Iberdrola Generación obtuviera lucro alguno de la situación de precios vivida entre el 30 de noviembre y el 23 de diciembre de 2013, y es que, de hecho, la compañía perdió dinero al verse obligada a comprar energía "a precios caros" para abastecer a sus clientes, ha aseverado.

Situación de sequía

El exdirector, a preguntas del fiscal, ha puesto el foco en que la subida del precio de la energía generada por las centrales hidráulicas a finales de 2013 —que provocó que saliesen de la oferta de la eléctrica— se debió principalmente a la "falta de lluvia" que fue catalogada por sus técnicos como de "comienzo de sequía" a mediados de noviembre.

Ha matizado, además, que coincidió que el sistema entraba en momentos de poca producción porque aparecían "indisponibilidades" de centrales importantes, como descargas programadas y averías en determinadas nucleares, y las temperaturas comenzaron a ser frías por lo que la demanda subió: "Todo eso anticipa cambio de mercado".

Por eso, ante esa situación, y dado que ya en diciembre se daba un momento "claramente de sequía con embalses por debajo de las estadísticas" el sistema informático actualizó la oferta poniéndola "al nivel de lo que ocurría y el mercado casa la oferta".

Sobre el resto del sector, Gregorio Relaño, responsable de optimización, gestión de recursos y trading, ha asegurado que el comportamiento de la competencia "fue similar" pues "todos los operadores eran conscientes de la sequía".

Iberdrola rechaza acusaciones

Fuentes de Iberdrola consultadas por EFE aseguran que el juicio se circunscribe a una cuestión técnica y no penal, y se remontan a la época de los hechos, un periodo "extraordinariamente seco" en el que Iberdrola "fijó un precio de la energía hidráulica siete euros megavatio hora (MWh) por encima de lo que el regulador entendía que debía ser".

Ello provocó que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) abriera a Iberdrola Generación un expediente administrativo y multara a la empresa con 25 millones de euros, aunque "en ningún caso consideró que aquella actuación era constitutiva de un ilícito penal", indican las fuentes.

De acuerdo con el texto la multa, que se encuentra recurrida, la CNMC no imputó a Iberdrola Generación "ser el causante de una hipotética artificial subida del precio desde los 50 euros/MWh que marcaba el mercado en noviembre de 2013 a los 80-90 euros/MWh que marcaba en las tres primeras semanas de diciembre". Sí lo hizo, en cambio, "de aprovechar esa subida de precios para incrementar el precio de casación en siete euros/MWh adicionales, lo que se produce por la retirada de la programación hidráulica".

Sin embargo, Relaño ha recalcado que si Iberdrola hubiese puesto los precios a los niveles máximos que la CNMC veía razonables, el panorama no hubiese cambiado ya que la compañía "no hubiera podido hacer tanta producción hidroeléctrica físicamente" y, además, habría habido que sustituir no sólo a los ciclos, también "al resto de agentes que se encontraban por encima de los 80 euros", lo que incluye a "competidores y otras tecnologías".

En la causa figuran como acusados otros miembros de Iberdrola Generación en el tiempo de los hechos, el responsable de gestión de activos, José Luis Rapún, y el responsable de mercados a corto plazo y generación global, Javier Paradinas.

Anticorrupción solicita una multa de casi 84,9 millones de euros para Iberdrola Generación España, y dos años de prisión e inhabilitación y multa de 12 meses con una cuota diaria de 400 euros para las personas físicas involucradas en el caso.

En la causa se encuentra personada la organización de consumidores Facua, que ejerce la acusación particular y solicita tres años de cárcel para los directivos y una multa de 107,5 millones de euros para la compañía, equivalente al quíntuple de dicho beneficio.