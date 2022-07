El expresidente de Sareb ficha por una de las inmobiliarias que se "forraron" con el 'banco malo'

El expresidente de la SAREB (más conocido como el banco malo), Jaime Echegoyen, acaba de fichar por la inmobiliaria Haya Real State, que ha sido una de las mayores beneficiadas por la gestión de dicho banco. Atrás deja una deuda milmillonaria valorada por diversas fuentes en unos 6.400 millones de euros de pérdidas tras siete años de gestión.

En enero de 2020 la Sareb eligió a Haya Real Estate para gestionar 8.400 millones de sus activos. Un año más tarde, en mayo de 2021, Echegoyen abandona la presidencia de la SAREB y el pasado 16 de julio fichó por la misma inmobiliaria que consiguió contratos y adjudicaciones millonarias por parte del banco malo durante su gestión. Una puerta giratoria que denuncian organizaciones como la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) y el economista Eduardo Sánchez Mato, que ha investigado de cerca los negocios de la SAREB en los últimos años y que asegura que "nos han robado a dos manos".

"Una de las cosas más problemáticas es que no se sabe a ciencia cierta cuando se han enriquecido este servicer, porque ha recibido encargos millonarios para gestionar los contratos y en muchos de los casos se han quedado con ellos. No hay transparencia alguna para conocer los beneficios a favor de esta empresa, pero sí se sabe que son milmillonarios". Para este economista, la SAREB se ha aprovechado con la estrategia de sacar a la SAREB de la administración pública. "El estado ponía el 95% de la financiación, pero no tenía la mayoría accionarial. Una estrategia que permitió evitar el control y que se conocieran las pérdidas públicas. Sabemos que el contrato con Haya Real State ha sido milmillonario, pero no la cuantía de los ingresos que le ha generado", apunta Sanchez Mato a Público.

La decisión de Eurostat de obligar al Gobierno a incluir al banco malo dentro de las cuentas públicas, supuso que España incrementara ésta en casi 40.000 millones de euros que SAREB tenía pendiente de devolver a cierre de 2020. "Aprovechando la pandemia, se computa la deuda como pública, lo que elevó el déficit y la deuda pública por la puerta de atrás", señala el dirigente de Izquierda Unida.

A principios de 2022, Haya Real State perdió el contrato con la SAREB, que eligió a Aliseda, perteneciente a perteneciente al fondo buitre Blackstone y a Hipoges (KKR) para gestionar una cartera de unos 25.000 euros. Entonces Haya Real State emprendió un ERE que afectó a una parte importante de su plantilla.

Para Sánchez Mato, el fichaje de Echegoyen ahora es parte del pago por los favores prestados que la empresa ha conseguido con el expresidente de la SAREB.

Belén Romana, otra puerta giratoria

La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria S.A. fue creada en 2012 por el entonces ministro de Economía del Partido Popular, Luis de Guindos, con el objetivo de gestionar los activos inmobiliarios problemáticos o tóxicos tras la crisis de 2008. Según el exministro, el conocido como banco malo generaría unos beneficios anuales del 15%. Sin embargo, Sánchez Mato asegura que "las pérdidas podrían elevarse a unos 15.000 millones de euros, de los cuales 12.000 son fondos públicos y nadie ha dado explicaciones".

La SAREB, afirma esta misma fuente, no sólo ha perdido dinero por gestionar las viviendas y el suelo, sino que también se dedicó a hacer apuestas Swap, en las que ha perdido unos 3.000 millones que se han sumado a las pérdidas públicas, pero que ha acabado beneficiando a bancos como La Caixa y a Santander. "El SAREB lo hemos pagado nosotros. El Swap también y los beneficios se los han llevado grandes bancos", concluye Sánchez Matos.

La de Echegoyen no es la primera fuga de un presidente de la SAREB a una entidad beneficiada por el banco malo. Ya en 2015, la que fuera presidenta del banco malo, Belén Romana, se incorporó al consejo de administración del Banco Santander. Uno de los más beneficiados por la operación de Swaps emprendida por Romana.