Facebook, WhatsApp e Instagram no estarán preinstaladas en los móviles Huawei

Facebook Inc ya no está permitiendo la preinstalación de sus aplicaciones en teléfonos Huawei, lo que supone un nuevo revés para el gigante tecnológico chino que lucha en su intento por mantener su negocio a flote tras el veto del presidente estadounidense Donald Trump. Esto significa que en los nuevos teléfonos tampoco lo estarán WhatsApp e Instagram.

La decisión de Facebook reduce las perspectivas de facturación de Huawei, cuyo negocio de teléfonos inteligentes se convirtió en su mayor generador de ingresos el año pasado, impulsado por el fuerte crecimiento en Europa y Asia. Huawei, por su parte, se negó a hacer comentarios sobre esta nueva información.

Por su parte, Google ha advertido de que este veto supondría un mayor peligro para la seguridad. No solo para Estados Unidos, sino para otras regiones, según afirma Financial Times. Que Huawei cree su propio sistema operativo no es una buena idea, según apunta el medio, ya que sería más fácil de espiar que la actual.

Una ventana abierta frente al veto

Rusia se ha aliado con China para que Huawei se encargue de implementar la tecnología 5G en el país. "Si se apagan las luces en el Oeste, el Este seguirá brillando. América no representa al mundo. América solo representa una parte del mundo", aclaró hace unos días el fundador del gigante tecnológico chino, Ren Zhengfei.

Según recoge Xataka, este nuevo acuerdo se produjo durante el encuentro entre el líder chino Xi Jinping y el presidente ruso Vladimir Putin esta semana.

Acusación de espionaje

Google, filial de Alphabet Inc, dijo previamente que ya no proveería software Android para los teléfonos Huawei después de un indulto de 90 días concedido por el Gobierno de los Estados Unidos que expira en agosto. Pero la Playstore de Google y todas las aplicaciones de Google seguirán estando disponibles para los modelos actuales de teléfonos Huawei, incluidos los que aún no se han enviado o incluso no han sido ensamblados. Todas las aplicaciones de Google seguirán estando disponibles para los modelos actuales

En mayo, Washington prohibió a las empresas estadounidenses suministrar tecnología a Huawei, como parte de una larga campaña contra la empresa. Estados Unidos alega que Huawei está muy relacionado con el Gobierno chino y que su tecnología de redes de telecomunicaciones y otros productos podrían ser un conducto para el espionaje, lo que Huawei niega.