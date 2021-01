La desorbitada subida de la luz parece no tener fin. El recibo de la luz para un usuario medio ascendería a 86,52 euros a finales de enero de mantenerse el precio medio del kilovatio hora (kWh) de los 12 primeros días del año, denuncia la asociación de consumidores de FACUA.

Los 86,52 euros suponen un 26,7% más que en el mismo periodo de 2020, según el análisis de FACUA. De hecho, en los primeros 12 días de 2020 el recibo de la luz estaba en 68,29 euros, frente a los 86,52 actuales, más de 18 euros de diferencia. De acuerdo con este análisis, en lo que va de mes el precio medio del kWh ha alcanzado los 18,39 céntimos (impuestos indirectos incluidos), lo que representa una subida interanual del 37%. En las mismas fechas de enero de 2020, su importe medio era de 13,42 céntimos.

En un comunicado, FACUA lamenta que la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, haya intentado banalizar lo que está ocurriendo en el mercado mayorista de la electricidad afirmando que "el recibo puede subir como mucho unos cuantos euros".

La asociación de consumidores denuncia la "poca sensibilidad" de Ribera. "Las palabras de la ministra denotan poca sensibilidad con familias que no llegan a fin de mes y que en plena ola de frío están prescindiendo del uso de la calefacción eléctrica ya que no saben cuántos euros va a incrementárseles el recibo de enero", advierte el secretario general de FACUA, Rubén Sánchez, en el comunicado. "Para la mayoría de la gente, no es lo mismo que el recibo de la luz les suba 2 euros a que lo haga 20, por mucho que en ambos casos para Ribera se trate simplemente de unos cuantos euros, lo que representa una auténtica frivolidad".

"De lo que no cabe duda es de que las eléctricas van a ingresar unas cuantas decenas de millones de euros más", añade Sánchez, "mientras la ministra que tiene las competencias sobre el sector no parece tener mucha prisa en llevar a cabo las medidas que anunció el Gobierno cuando comenzó la legislatura".