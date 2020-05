Falta de seguridad y de medidas de protección para los empleados tras su reincorporación al trabajo

De manera progresiva, muchas empresas están reactivando su actividad rescatando a trabajadores que estaban en ERTE y abandonando el teletrabajo, al menos en aquellos momentos y puestos en los que se necesita que los empleados estén de forma física en las instalaciones, algo que podría aumentar el riesgo de contagio de los empleados, si no se llevan a cabo una serie de medidas para su prevención.

La necesidad de dotar de equipos de seguridad a los trabajadores para prevenir el riesgo de contagio de la covid-19 es fundamental para poder frenar la pandemia, además de una obligación de la empresa y un derecho para los trabajadores.

No en todos los sectores se necesita el mismo nivel de prevención. Por ejemplo, en las profesiones sanitarias, y más aún cuando trabajan con pacientes infectados, los protocolos y los equipos de protección individual deben ser mucho más completos que en otro tipo de trabajos, como podrían ser los que se desarrollan en una oficina.

Trabajadores denuncian que sus empresas no toman medidas

Aunque los empresarios tienen la obligación de salvaguardar la salud de sus trabajadores, la realidad es que todavía hay empresas que no están tomando las medidas pertinentes para evitar el contagio de la covid-19.

Marcos V. trabaja como cocinero en un bar-restaurante y lleva trabajando desde que su comunidad está dentro en la fase 1. Tanto él como sus dos compañeras (camareras) denuncian que la empresa no les está proporcionando ningún tipo de material ni está respetando las medidas de seguridad.

"Mis compañeras han empezado a servir sin guantes y sin mascarilla, teniendo en cuenta que muchos clientes van sin mascarilla y les hablan a 20 cm de la cara. Nuestro jefe solamente nos ha dicho que nos lavamos las manos y que limpiamos las mesas, pero nada más. Estar sin ningún tipo de medida de seguridad no solo es peligroso para los trabajadores, también para los clientes del bar", explica.

Esta situación no supone un caso aislado ya que, según una encuesta realizada por ISTAS-CCOO y la Universitat Autòmoma de Barcelona, casi la mitad de las personas asalariadas encuestadas (una muestra de más de 12.000) expresan haber ido trabajar en algún momento sin las medidas de protección adecuadas para evitar el contagio por covid-19 y, concretamente, un 14% de las cuales afirma haberlo hecho siempre o la mayoría de las veces que ha ido a trabajar.

Desde UGT aseguran que les están llegando numerosas consultas de trabajadores a los que su empresa no protege frente al coronavirus.

"En las empresas en las que hay presencia de representación de los trabajadores no ocurre tanto, pero estamos recibiendo muchísimas consultas que finalmente acaban en denuncia", cuenta a Público Ana de la Torre, secretaria de Salud Laboral de UGT.

De la Torre asegura que la mayoría de estas empresas son del sector servicios y recuerda que antes de abrir una empresa debe existir un protocolo para que la apertura se produzca con seguridad.

Guía de UGT para prevenir el coronavirus.

¿Qué medidas deben tomarse para evitar contagios en el centro de trabajo?

Hay que partir de la base de que el Estatuto de los Trabajadores ya recoge que el derecho a una protección eficaz en materia de seguridad e higiene en los puestos de trabajo. Además, especifica que el empresario está obligado a facilitar una formación práctica y adecuada en materia de seguridad e higiene a los trabajadores.

A esto hay que añadir que en España existe la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, una ley que establece de forma expresa el derecho de los trabajadores a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo, lo que supone un correlativo deber del empresario de protección de sus trabajadores frente a los riesgos laborales.

El Ministerio de Trabajo tiene colgada en su página web una guía para la actuación en el ámbito laboral en relación al coronavirus. En ella se exponen las medidas preventivas de carácter colectivo o individual para prevenir los contagios.

Entre las medidas se encuentran la de reducir el contacto de persona a persona, proporcionar información sobre medidas higiénicas y adoptar medidas específicas para personas especialmente sensibles.

Por su parte, el Ministerio de Sanidad ha elaborado un procedimiento de actuación junto al Ministerio de Trabajo y Economía Social, el Organismo Estatal de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo y multitud de asociaciones dedicadas a la salud laboral en el que tratan las medidas de salud laboral para la no propagación de la enfermedad en el trabajo.

Entre sus principales puntos se encuentra la higiene de manos, el cubrirse la nariz y la boca y el distanciamiento físico de dos metros.

Además añaden que la información y la formación son fundamentales para poder implantar medidas organizativas, de higiene y técnicas entre el personal trabajador en una circunstancia tan particular.

También han elaborado unas tablas de escenarios de riesgo de exposición al coronavirus con medidas específicas para cada caso.

Lidl, una de las empresas en las que los trabajadores denuncian pocas medidas

Comisiones Obreras y UGT han convocado una huelga en Lidl para el 4 de junio para denunciar la negativa de la compañía a tomar nuevas medidas para los trabajadores en la desescalada.

Concretamente, se quejan del escaso control de aforo en las tiendas y aseguran que lo han denunciado a la Inspección de Trabajo y al Ministerio de Sanidad.

"Aunque la empresa tenía protocolos la realidad es que muchas tiendas no tenían vigilante de seguridad para controlar el aforo. Por ese motivo, en algunas tiendas se puso alguien del personal para controlar, pero era tiempo que no podía estar en la caja. Un desastre, porque una persona no puede estar cobrando y a la vez atento de la gente que entra", explica Ángel Trujillo delegado de Comisiones Obreras.

Según denuncian los sindicatos, al no contratar personal de seguridad el control de aforo se eliminó. Otra cuestión por la que llaman a la huelga es la poca protección de seguridad en el tratamiento textil ya que, según denuncian, la ropa que se vende no está embalada y por lo tanto no es segura para el personal ni para los clientes.

Las horas de trabajo es el tercer motivo por el que se hará huelga, ya que los datos que maneja Comisiones Obreras hablan de que se han duplicado las ventas al pasar de fase, mientras que las horas de contratación no han aumentado.

"Hay cansancio en la plantilla ya que están teniendo que trabajar el doble sin que las horas del contrato aumenten", explica Trujillo.