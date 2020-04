Siguiendo el ejemplo de otros países europeos como Dinamarca, Polonia y también Austria, Francia también excluirá de las ayudas públicas a las empresas registradas en paraísos fiscales.

"No hace falta aclarar que si una empresa tiene su sede fiscal o sus filiales en un paraíso fiscal, aclaro contundentemente, no podrá beneficiarse de las ayudas financieras del Estado", ha declarado este viernes el ministro de Finanzas de Francia, Bruno Le Maire.

"Hay reglas que deben seguirse. Si te has beneficiado del tesoro del Estado, no puedes pagar dividendos y no puedes volver a comprar acciones. Y si tu sede está ubicada en un paraíso fiscal, es evidente que no puedes beneficiarte de la ayuda pública", ha insistido el ministro francés.

Francia es así el cuarto país de la UE que da pasos para impedir la entrega de ayudas estatales relacionadas con la pandemia a compañías que no pagan impuestos, o pagan poco, en los países donde operan.

Precisamente el pasado miércoles, el Parlamento de Austria pidió por unanimidad al Gobierno que elabore una ley que bloquee que empresas ubicadas en paraísos fiscales, y que por tanto no pagan impuestos, puedan beneficiarse de las ayudas estatales aprobadas para compensar las pérdidas provocadas por el coronavirus.

La propuesta ha sido planteada por diputados del Partido Popular austríaco y de Los Verdes, las formaciones que forman la coalición de Gobierno.

"Los evasores de impuestos, que han aparcado su dinero en los paraísos fiscales de la lista negra [de la UE] no se merecen la solidaridad de las aportaciones de los trabajadores y empresarios en Austria", razona la propuesta.