El Gobierno perseguirá la publicidad de las viviendas turísticas ilegales

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha afirmado que el Gobierno va a "perseguir" la publicidad en línea de los pisos turísticos ilegales, concretamente la que emiten a través de plataformas de intermediarios.

En una entrevista de este lunes en La Vanguardia ha afirmado que el Ejecutivo tiene constancia de que "la inmensa mayoría de los pisos turísticos son ilegales, sin licencia", y por ello no pueden permitir que se anuncien como tal.

"Si una vivienda no tiene licencia para su uso turístico, no puede ser publicitada como tal y no se puede intermediar", ha afirmado Bustinduy en dicha entrevista.

Al respecto de la ley de vivienda, que cumplió recientemente un año desde su aplicación, el ministro ha detallado que han enviado un requerimiento para iniciar expedientes sancionadores contra las inmobiliarias que siguen cargando los gastos a los inquilinos, "aunque está expresamente prohibido en la ley".

Además, en el contexto de la desfavorable situación económica para los jóvenes y las familias, el ministro ha defendido una prestación de carácter universal que cubra la crianza hasta los 18 años y cuya cuantía cifra en 200 euros por cada hijo a cargo.

"Hay 17 países en la Unión Europea que disponen de ella y todos tienen índices de pobreza infantil muy inferiores a los de España", ha defendido. Según los datos de Unicef, España fue el país con cifras de pobreza infantil más altas en 2022

En el contexto de la subida de precios generalizada, Bustinduy aboga por prorrogar la rebaja del IVA a los alimentos. "Tenemos familias consumidoras que no pueden asumir la factura de la cesta de la compra. Algo no funciona", ha declarado.