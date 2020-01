Goirigolzarri, sobre una fusión de Bankia: "No hay ninguna operación en el cajón"

El presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, ha vuelto a despejar los rumores sobre una posible fusión con otra entidad al afirmar que su escenario central es el mantenimiento del perímetro actual del banco y que no se está analizando ninguna operación en este sentido.

"No estamos contemplando nuevas operaciones y no puedo añadir nada más, no tenemos debajo, ni encima, ni en el cajón, ninguna operación, mantenemos el foco que teníamos. Estamos en el escenario central, que es el mantenimiento del perímetro actual de nuestro banco", ha insistido Goirigolzarri durante la presentación de resultados anuales de Bankia.

Preguntado por los motivos por los que considera mejor seguir en solitario, el presidente de Bankia ha reconocido que, aunque los tipos negativos pueden actuar como incentivo para la consolidación del sector, la visión de Bankia es cumplir con su plan estratégico.

Goirigolzarri también ha señalado que este tipo de operaciones deben tener tanto lógica industrial como financiera, además de contar con la disposición de las partes, pues una fusión "es un matrimonio en el que hay dos partes y tienen que llegar a un acuerdo".

Por otra parte, el presidente de Bankia ha reiterado que el momento actual de tipos de interés negativos, que está llevando a la banca europea a cotizar en mínimos de los últimos 30 años, "probablemente no sea el más adecuado" para enfrentarse a una privatización del banco.

En este sentido, Goirigolzarri ha asegurado que Bankia no necesita un gran repunte de los tipos de interés, sino que con una salida de los tipos del terreno negativo la entidad conseguiría situar la rentabilidad por encima del coste de capital.

Según el directivo, el entorno de tipos de interés actual es la causa principal de la mala evolución de la acción de Bankia, ya que es una entidad "muy sensible a los tipos de interés para lo bueno y lo malo". "Ahora estamos viviendo lo malo, la bajada de tipos penaliza la acción, pero en algún momento esto se dará la vuelta", ha confiado Goirigolzarri.





"Con Unidas Podemos no tenemos que suavizar nada"

Además, el presidente de Bankia ha asegurado que no tiene "ningún tipo de preocupación" por la llegada al Gobierno de Unidas Podemos, un partido con el que tampoco existe crispación, según ha indicado durante la presentación de resultados del ejercicio 2019.

"Siempre tenemos unas relaciones excelentes con todos los miembros del Gobierno. Respecto a Unidas Podemos, no tenemos que suavizar nada. Si se suaviza, parece que hay crispación, y no tenemos ningún tipo de preocupación", ha señalado el directivo, quien ha asegurado estar "absolutamente encantado" ante la posibilidad de coincidir con los miembros del nuevo Ejecutivo en los próximos meses.

El presidente de Bankia también ha negado haber sido refrendado por el nuevo Ejecutivo, una tarea que corresponde al consejo de administración. "No me han dicho nada y me parece normal, cuando hubo un cambio de Gobierno del PP al PSOE nadie me refrendó", ha explicado Goirigolzarri.

Durante la presentación de resultados, el presidente de la entidad ha aprovechado para resaltar la "magnífica relación" que ha tenido Bankia con el Gobierno socialista y, muy especialmente, con la ministra de Economía, Nadia Calviño, la cual tiene una cualificación y un reconocimiento en Europa "muy notable".