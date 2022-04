GUIA TOP INVERSIONES (Criptomonedas), MARKETING DIGITAL Y NUEVOS MODELOS DE NEGOCIO.

La Criptomoneda es una moneda virtual basada en la tecnología 'blockchain', que actúa como un libro de contabilidad en el que se registran las operaciones y que cuenta con programadores independientes como verificadores. De esta forma, las transacciones no pasan por un único lugar central, sino que se aprueban desde diferentes sitios. La criptomoneda se compone de un archivo digital con un código único que se lee a través de diferentes programas que sirven para visualizarlo, conservarlo y realizar transacciones. Se trata «de una nueva forma de dinero que trae un modo distinto de interactuar con él».



Los principales beneficios son la descentralización, no dependen de ningún banco, el envío a cualquier parte del mundo rápidamente y sin coste y la imposibilidad de falsificarlo. La escasez es otra de las ventajas, ya que no sujeta la criptomoneda a la inflación. El principal riesgo es la volatilidad (fuertes subidas y bajadas de valor) que puede provocar grandes pérdidas en horas. Por otro lado, existen estudios en los que se denuncia el excesivo despilfarro de energía que supone minar las criptomonedas. Por ejemplo, según los datos de University of Cambridge’s Bitcoin Electricity Consumption Index, se deduce que si bitcoin fuera un país, su consumo energético estaría al nivel del que se produce en Noruega.



​Aunque también hay criptomonedas estables que tienen paridad con el dólar o el euro como el USD Coin (USDC) o el DAI. Aunque no sea un riesgo, cabe señalar que las transacciones son fijas, es decir, si se realiza un envío a otra persona no se puede parar ni deshacer.



El marketing digital es la aplicación de las estrategias de comercialización llevadas a cabo en los medios digitales. Todas las técnicas del mundo off-line son imitadas y traducidas al mundo online. En el ámbito digital aparecen nuevas herramientas como la inmediatez, las nuevas redes que surgen día a día, y la posibilidad de mediciones reales de cada una de las estrategias empleadas.

El marketing digital es, por tanto, el conjunto de diseño, creatividad, rentabilidad y análisis buscando siempre un ROI.



El primer paso de la Transformación Digital es creer en ella y en la revolución del mundo de los negocios digitales.



La incorporación de este método de ventas permite que los clientes accedan de manera simple y desde cualquier parte del mundo a los productos y servicios que una empresa ofrece.



E-commerce o Comercio Electrónico consiste en la distribución, venta, compra, marketing y suministro de información de productos o servicios a través de Internet. Conscientes de estar a la vanguardia, las Pymes no se han quedado atrás en este nuevo mercado, por lo que han hecho de los servicios de la red un lugar que permite acceder a sus productos y servicios durante las 24 horas del día.



Por último aunque no menos importante destacaremos que montar una franquicia es una manera de crear nuestro propio negocio basándose en la experiencia exitosa de otro empresario, en este caso el franquiciador. Es una fórmula cada vez más extendida que se debe tener muy en cuenta.



La forma más extendida de encontrar ideas de negocio es simplemente copiar aquello que funciona bien y tratar de mejorarlo. Y la manera de hacerlo que facilita más las cosas, es optar por montar una franquicia.



Las franquicias son una buena opción para iniciar un negocio como autónomo, ya que facilitan la copia de un modelo de negocio que ha tenido un éxito demostrado y es una forma rápida y eficaz de ponerlo en marcha con ciertas garantías de rentabilidad.



Montar una franquicia es una opción que ha crecido mucho entre autónomos de diferentes sectores empresariales, ya que les permite especializarse y competir en igualdad de condiciones.



Una vez introducidos los temas vamos a presentar algunos casos prácticos de empresas de éxito y de total confianza para poder asesorarnos y así iniciar nuevas vías de negocio.



Empezamos por MinandoVoy, un referente para la inversión en Criptomonedas que nos explican quienes son y cómo trabajan.



MinandoVoy

MinandoVoy.com es una empresa española especializada en el sector de la minería de criptomonedas. Su ubicación permite ofrecer un servicio al cliente eficaz, envíos express y precios adaptados para todos los bolsillos.



Son, de hecho, la empresa número1 de minería en España y con proyección internacional, ya que sólo suministran productos rentables y de calidad: ASIC, RIG, accesorios y diversos hardware para la minería de criptomonedas.



Son especializados en la venta de ASIC y RIG:

• ASIC: Están diseñados para ejecutar los algoritmos hash (como SHA-256,ETHASH y Scrypt) necesarios para confirmar transacciones y generar bloques lo más rápidamente posible. Quizás más orientados a la minería industrial, por su elevado consumo eléctrico y ruido.



• RIG: Son ideales para iniciarse en la minería, por su bajo consumo y ruido, tambiénutilizados para hacer granjas de minería. Están compuestos de tarjetas gráficas utilizados para hacer granjas de minería. Están compuestos de tarjetas gráficas (GPU’S) que permiten múltiples opciones de minado de monedas. Actualmente las más rentables son Ethereum+TonCoin, Conflux y Ravencoin.



Además, cuentan con servicio técnico de RIG donde se encargan de hacer el

mantenimiento de tarjetas gráficas (GPU’S), con este servicio conseguirás aumentar la vida de tu tarjeta y mejorar su rendimiento. Es recomendable hacerlo cada seis meses para sacar el mayor partido a tu minero.

Y también, cuentan con Servicio Técnico de ASIC donde se detectan y resuelven los problemas de tu máquina de minado.



Ofrecen una asesoría gratuita para conocer qué máquina se adapta mejor a tus

necesidades y a tu bolsillo, ¡No lo dudes!

www.minandovoy.com



Tras esta presentación sobre Criptomonedas vamos a pasar a los profesionales e Marketing Digital. En primer lugar presentamos Kofumedia que nos detalla su manera de trabajar que ha llevado al éxito a multitud de clientes.



Kofumedia

En Kofumedia.com, nos consideramos un estudio creativo de estrategias de marketing digital alternativas y desarrollo web "artesano" donde la originalidad debe prevalecer en cada trabajo que realizamos.

No trabajamos con todo el mundo ya que consideramos que hay empresas y productos que a nivel publicitario no son rentables en internet, solo trabajos con un grupo reducido de clientes y muy importante con alfabetización digital que les permita entender procesos, no hacemos publicidad si la empresa no tiene su presencia online Impecable o actualizado a las tendencias de consumo actual, etc.

Es decir, si en algo nos diferenciamos es que solo aceptamos trabajos que estamos seguros podemos escalar.



¿A que se debe el éxito de kofumedia.com en nuestro país?

Me encuentro con unos cascos puestos escribiéndote esta respuesta de

camino a Seattle en un viaje de investigación de mercado para la expansión de

nuestros servicios en USA oyendo la canción "Ruido" de Sabina.

¡Es una buena metáfora para definir el porque de nuestro éxito!

En nuestro país hay mucho ruido de emprendimiento sin verdadero conocimiento a nivel marketing online, un ruido de resabiados del marketing

digital forjados en tutoriales de YouTube, donde lo único que saben es hacer

ruido de promesas inviables y ruido de falsas expectativas que hacen mucho

daño.

Gran parte de las empresas que firman con nosotros vienen con grandes

decepciones a nivel marketing gracias a este "Ruido".

Si tengo que concretarte a que se debe nuestro éxito, te puedo decir que

principalmente se debe a centrarnos en la formación constante de los servicios

que ofrecemos en el estudio.

Por ejemplo: Especializarnos en Tik Tok y TikTok Ads nos ha convertido en una

referencia en España de esta importante red social nuestra honestidad de cara al cliente, un equipo de creativos disruptivos valientes en propuestas o la fidelización de nuestra cartera de clientes son algunos de los puntos que nos ha permitido tener un crecimiento increíble en el último año.



Tras la breve pero interesante explicación de Kofumedia, queremos también que Black Racks nos explique su forma de trabajar mediante una entrevista en la que hablaremos de sus inicios hasta la actualidad.



Black Racks

Black Racks.

¿Cuánto tiempo lleváis en el sector y cual es vuestro origen?

Llevamos en el sector aproximadamente año y medio. La empresa la

fundamos mi socio y yo con la idea de empezar a vender productos online

en un principio, y en un futuro próximo poder ofrecer servicios más variados y de ramas diferentes.



¿Cuáles son los servicios o productos fundamentales que ofrecéis?

Ofrecemos servicios de creación de páginas web, marketing digital o E-Commerce, SEO y Fullfillment. Estas son nuestros principales servicios a día de hoy. Nos encontramos en un punto en el que estamos creciendo en cada uno de nuestros servicios de manera exponencial y todos nuestros clientes están muy satisfechos.



Cuéntanos cómo son las personas o empresas que suelen recurrir a vosotros.

Al ofrecer una rama de servicios parecida pero variada, nuestro abanico de clientes es variado. Nos encontramos desde cliente en edad avanzada que adquieren productos que ofrecemos, hasta un joven que acaba de iniciarse en el mundo del E-Commerce y no dispone del espacio ni tiempo suficiente para todo el tema logístico que sus pedidos y productos necesitan, por lo que nos contrata a nosotros para ello (Fullfillment).



¿Qué consideras que os hace únicos o especiales?

La capacidad que tenemos para crear algo nuevo desde 0 y que sea productivo en poco tiempo. Nos adaptamos a cualquier servicio que ofrecemos en poco tiempo, de tal forma que el abanico de clientes nunca para de aumentar, y podemos seguir creciendo en otras ramas diferentes. Somos una empresa de jóvenes que quieren aprender, trabajar y crecer ofreciendo un servicio lo más óptimo posible a cualquier potencial cliente.



- Email: contacto@blackracks.es

- Web: www.blackracks.es



Y ya por último vamos al sector de las Franquicias Inmobiliarias en el que hablaremos con Coldwell Banker que es un absoluto referente mundial y nos explicará su actividad.



COLDWELL BANKER

Coldwell Banker.

COLDWELL BANKER® nació hace más de 100 años en EEUU y en la actualidad eslíder mundial en la intermediación inmobiliaria de alto standing. Presente en más de 40 países, con más de 3.000 oficinas y más de 100.000 asesores inmobiliarios, la esencia de nuestra actividad es aportar un asesoramiento altamente profesional, transparente y personalizado.

Damos el soporte completo para la apertura, la puesta en marcha y la gestión de una agencia inmobiliaria. Disponemos de un centro de formación propio con profesionales cualificados y en constante actualización. Ofrecemos un servicio de consultoría personalizada para que cada agencia se convierta en líder en su mercado local.

Tenemos varios perfiles de clientes. Por un lado, las agencias inmobiliarias que requieren de una marca internacional para crecer. Por otro, asesores que quieren dar el paso para tener su propia inmobiliaria respaldada por una red internacional y los servicios de una marca como Coldwell Banker®. Y, por último, personas con dotes comerciales sin experiencia en el sector, pero que gracias a nuestra formación continua logran convertirse en expertos inmobiliarios.

Somos una marca tradicional e innovadora a la vez capaz de ofrecer la última tecnología del sector. Nuestro servicio profesional, transparente y cercano aporta un asesoramiento altamente cualificado al tiempo que logra una relación de confianza única con los clientes. Buscamos socios que quieran trabajar en este proyecto con nosotros y formar un equipo.



Avda. Diagonal, 606. Pral. 1ª T. +34 935 950 135

info@coldwellbanker.es www.coldwellbanker.es