Hacienda aflora un fraude millonario del IVA en la Expo de Zaragoza

Nadie podrá ya decir que la Expo del agua que Zaragoza organizó en 2008 no defraudó: la empresa pública que gestiona los restos de la muestra internacional escamoteó varios millones de euros en el IVA a la Agencia Tributaria al saltarse la ley para dejar de cobrar ese impuesto durante dos años a su principal cliente, el Gobierno de Aragón, por el alquiler de los edificios que este utiliza en el complejo del meandro de Ranillas.

El fraude tributario, cometido en los ejercicios de 2015 y 2016 y que hasta ahora había pasado desapercibido, asciende a varios millones de euros. Concretamente, Zaragoza Expo Empresarial, de propiedad íntegramente autonómica, lleva desde 2017, y no acabará de hacerlo hasta 2022, regularizando un acta de infracción de Hacienda de 9,93 millones de euros que responde a una doble línea de defraudación: 9,65 millones por bienes de inversión y 131.577 euros por gasto corriente, a lo que se suman 150.553 de intereses.

La documentación a la que ha tenido acceso Público no especifica qué parte de los 9,78 millones de regularización (intereses al margen) corresponden a la sanción por el fraude incluida en el acta de conformidad que finalmente acordaron los responsables de la empresa autonómica con la Inspección de la Agencia Tributaria, con la que optaron por buscar una salida menos gravosa ante la imposibilidad de defender su postura en los tribunales.

Normalmente, las sanciones administrativas por fraude fiscal suelen situarse en el entorno del 50%, aunque bajan al 25% en caso de conformidad. En esos escenarios, la cantidad defraudada sería, respectivamente, de 6,5 o de 7,8 millones, aunque fuentes tributarias apuntaron que, en este caso, no sería de extrañar que no hubiera habido recargo al no haber apreciado dolo (ánimo defraudatorio), lo que equivale a cifrar el fraude en los 9,78 millones.

Edificio de la Expo del agua, en Zaragoza. / camaracuentasaragon.es

Una indecorosa guinda para una errática gestión

De haber apreciado ese ánimo, con toda probabilidad estaríamos hablando de un proceso penal por fraude fiscal, ya que la cifra escamoteada supera con holgura los 120.000 euros por ejercicio que separan la infracción administrativa del delito.

De hecho, resulta de tal magnitud que no anda muy lejos de los 11,5 millones que, según la Agencia Tributaria, escamoteó a las arcas públicas entre 2000 y 2011 el extesorero del PP Luis Bárcenas.

El fraude supone, en cualquier caso y con la incógnita de que puedan trascender nuevos sobresaltos, una indecorosa guinda para un proyecto que ya provocó un endeudamiento millonario en el Ayuntamiento de Zaragoza antes de requerir un rescate de 110 millones de euros a cargo de la comunidad autónoma y cuya historia incluye otras chapuzas como el fallido intento de declarar monumentales varios de los edificios emblemáticos del recinto para eludir el pago del IBI, que finalizó hace unos meses con una sentencia que establece otra deuda millonaria del Gobierno de Aragón con el consistorio de la capital, o como el cierre de la Oficina de la Década del Agua de la ONU ante la desatención económica de ambas instituciones.

El incidente fiscal también pone de manifiesto la errática gestión que ha tenido el complejo de la Expo, del que sirve como prueba del nueve el acuerdo cerrado hace unas semanas por la comunidad y el consistorio en la primera reunión de su comisión bilateral en esta legislatura: crearon, cuando van a cumplirse doce años de la muestra, un Grupo de trabajo de Urbanismo, Infraestructuras y Movilidad que, entre otros cometidos, tiene el del "estudio de la situación de los edificios de la Exposición Internacional de Zaragoza 2008 (Pabellón de Aragón, Palacio de Congresos, Torre del Agua y Pabellón Puente), con objeto de determinar condiciones adecuadas para su puesta en valor y uso".

Un "cambio de criterio en el devengo"

La primera pista sobre el fraude la aportó hace unos días la Cámara de Cuentas de Aragón, que en un informe sobre la situación del sector público aragonés aludía a que en ese ejercicio la Agencia Tributaria tenía "en curso actuaciones de inspección por los impuestos sobre Sociedades e IVA de los ejercicios no prescritos" en Zaragoza Expo Empresarial.

El órgano de fiscalización aludía a un "cambio de criterio en el devengo del IVA en los servicios prestados [por las empresas públicas] a favor de las Administraciones Públicas de las que dependan" sobre el que entonces no existía "una interpretación administrativa ni jurisdiccional unívoca".

Esa esa, en realidad, la posición de Zaragoza Expo Empresarial, la cual, basándose en la respuesta de la Hacienda autonómica a una consulta, sostenía que podía no facturar el alquiler con IVA a la comunidad autónoma. Sin embargo, la Agencia Tributaria concluyó que eso, que suponía un ahorro millonario para la matriz autonómica, no era posible por haberse deducido la empresa pública el IVA de la construcción y el traspaso de los edificios que ahora alquilaba.