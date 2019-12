Entre medio millar y 800 trabajadores en huelga de la Empresa Municipal de Transporte (EMT) se han concentrado este martes en Cibeles, a las puertas del Ayuntamiento de Madrid, reclamando más personal y que el Gobierno municipal se siente a negociar con ellos.

"Si no hay negociación mantendremos las jornadas de huelga", ha confirmado a la prensa Elías Calderón, miembro del comité de huelga. Hasta el momento son tres las peticiones que han hecho mediante registro al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, y al delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, solicitando una reunión urgente, ninguna contestada.

Desde el comité de empresa aseguran que nunca se habían encontrado con un Gobierno, con independencia de su color político, que "permita que los usuarios estén sufriendo una huelga y ni siquiera hayan tratado de negociar".

"No pedimos nada. Nuestro convenio colectivo está firmado hasta el 31 de diciembre del año que viene y no tenemos un problema con él, aunque traten de confundir con eso. Queremos que entre personal para prestar los servicios que nos encomienda el Consorcio", ha explicado Calderón. La protesta ha sido secundada entre pitidos al Gobierno, lemas como 'Almeida mentiroso' o 'El PP quiere privatizar la EMT', con villancico incluido.

Según el comité de empresa, el seguimiento de la huelga sería de un 95% de la totalidad de la plantilla y de un cien por cien si se tiene en cuenta a conductores y talleres, el groso de la plantilla de 7.000 personas. Elías Calderón ha trasladado que nunca había visto una movilización en la EMT "con tanta gente concienciada", ni cuando se trataba del convenio colectivo.

Calderón ha indicado que el gerente de la EMT sí se reunió con ellos pero "no para negociar sino para pedir que se desconvocara la huelga". Consideran los trabajadores en huelga que es una "irresponsabilidad" la mostrada por el Gobierno municipal al no sentarse a negociar. "Y más entrando en esta semana (con la Cumbre del Clima) porque no queríamos llegar aquí", ha asegurado.