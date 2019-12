Iberdrola se fija el objetivo de emisiones casi nulas en Europa en 2030

Iberdrola aspira a tener una intensidad de emisiones prácticamente nulas en Europa para el año 2030 y mantiene su compromiso de alcanzar la neutralidad en carbono para el año 2050 a nivel global, según anunció este miércoles el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán en su intervención en el evento de alto nivel de Caring for Climate en la COP25 de Madrid, y ante el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres.

En su participación en el panel Our only future - the Role of the Private Sector in Reaching 1,5oC and Net-Zero, Galán recordó que Iberdrola se adelantó hace 20 años a la transición hacia una economía baja en carbono, de forma que, a día de hoy, sus emisiones son una cuarta parte de las de sus competidores en Europa.

A este respecto, destacó que el grupo ya produce con cero emisiones en muchos de los países donde está presente, "como Reino Unido, Alemania o Portugal", y señaló que la energética ha invertido más de 100.000 millones de dólares (unos 90.300 millones de euros) en las últimas dos décadas en renovables, redes inteligentes y almacenamiento eficiente.

Además, subrayó que la compañía seguirá invirtiendo en estas actividades a un ritmo de 10.000 millones de dólares (unos 9.300 millones de euros) al año.

Asimismo, Galán indicó que la energética "ha impulsado la transformación de industrias intensivas que estaban en declive hacia sectores de futuro, como es el caso de los astilleros que ahora fabrican componentes para eólica marina", y ha promovido nuevas empresas "como, por ejemplo, las relacionadas con los contadores inteligentes o los componentes para plantas fotovoltaicas".

Por otra parte, Galán reiteró la necesidad de pasar ya a la acción, en línea con el lema de esta Cumbre del Clima (COP25). "La transición energética es posible, ya que contamos con la tecnología necesaria a un coste competitivo, pero tenemos poco margen. El tiempo de actuar es ahora", ha afirmado Ignacio Galán, quien ha añadido: "Como dice la Comisión Europea, estamos ante la oportunidad de un renacimiento industrial, creando empleos y bienestar para todos", dijo.