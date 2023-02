Iberdrola logra un beneficio récord de 4.339 millones en 2022, impulsado por un buen comportamiento internacional

La multinacional energética española Iberdrola ganó 4.338,6 millones de euros en 2022 , un 11,7% más, según la información publicada este miércoles por la compañía. El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, atribuye el "crecimiento estable" de los resultados a la diversificación geográfica, ya que el impacto de la crisis energética europea fue compensado por otros mercados. En España las ganancias retroceden un 19% por las medidas regulatorias y fiscales y el aumento de costes que la empresa dice no haber traspasado a los clientes.

Por su parte, el resultado bruto de explotación o ebitda aumentó un 10,2 % frente a 2021, hasta los 13.228,1 millones de euros, con Estados Unidos y Brasil compensando la evolución negativa de España y la desaceleración en México.

En un 2022 condicionado por la crisis energética y la volatilidad de los precios de la energía, Iberdrola incrementó sus inversiones un 13%, hasta los 10.730 millones de euros, un importe histórico, en mitad de las presiones inflacionistas y las dificultades de la cadena de suministro.

De esa cuantía, un 38% se destinó a la Unión Europea: España fue el país que más recibió con 3.000 millones de euros, mientras que 1.200 millones fueron a otros Estados como Alemania, Francia o Portugal. Otro 25% se dirigió a Estados Unidos; un 20% a Latinoamérica; un 13% al Reino Unido, y el 4% restante a territorios como Australia.

El 90% de la inversión se ha destinado a renovables y redes inteligentes para acelerar la electrificación y fomentar la autonomía energética.

Como consecuencia de las inversiones ya realizadas, el grupo cerró el pasado ejercicio con una capacidad instalada renovable que ronda los 40.000 megavatios (MW) en todo el mundo, y el 80 % de su potencia instalada ya es libre de emisiones.

La compañía cuenta, además, con 7.675 MW en construcción que estarán operativos en los próximos cuatros años; de ellos, casi 3.500 MW corresponden a proyectos eólicos marinos en Estados Unidos, Reino Unido, Alemania y Francia.

De cara a 2023, Iberdrola, que es la mayor eléctrica europea por capitalización bursátil, otros espera invertir 11.000 millones, lo que le permitirá incrementar su capacidad instalada renovable en 3.000 MW y seguir aumentando su base de activos de redes, que ya supera los 39.000 millones de euros.

Con ello, prevé un crecimiento del beneficio neto de entre el 8% y 10%, o del entorno del 5% incluyendo el nuevo impuesto temporal y extraordinario del Gobierno a los ingresos de actividades no reguladas de las grandes energéticas en España.

Asimismo, a la vista de los resultados, el consejo de administración propondrá a la junta general de accionistas abonar a los accionistas de Iberdrola un dividendo complementario de 0,31 euros brutos por acción, que se suman a los 0,18 euros abonados en enero, lo que supone una remuneración total de 0,49 euros por título.

Por lo que respecta a la contribución fiscal, en 2022 la energética aportó 7.500 millones de euros a las arcas públicas de los distintos países en los que opera, de los cuales 2.600 millones se destinaron a España, destaca Iberdrola, que se define como "una de las tres empresas que más tributos paga a la Hacienda Pública"..

Nuevo impuesto a los ingresos

Iberdrola calcula que este año pagará en torno a 200 millones de euros debido al impuesto establecido por el Gobierno con el que se grava con el 1,2% las ventas de las energéticas con ingresos superiores a los 1.000 millones de euros anuales, según ha señalado la empresa en la presentación de sus resultados correspondientes al ejercico 2022. No obstante, la empresa presidida por Ignacio Sánchez Galán ha hecho hincapié en que ya ha recurrido este gravamen ante los tribunales y ha subrayado que "espera ganar" esta batalla legal.

"Hemos recurrido estas medidas arbitrarias y discriminatorias que solo afectan a algunos sectores (energéticas y banca), sectores que no están en una situación comparable. La medida tiene impacto sobre los ingresos y no sobre los beneficios extraordinarios. Consideramos que este impuesto incumple la Constitución Europea y el Derecho europeo y no esperamos que este año haya una decisión de los tribunales, probablemente el año que viene", ha indicado el director de los servicios jurídicos de la compañía, Gerardo Codes.

La compañía también ha hecho referencia a la adquisición de la estadounidense PNM Resources y ha indicado que espera que en "los próximos meses" haya resultados positivos. Esta operación fue bloqueada por la Comisión de Regulación de Nuevo México a finales de 2021 e Iberdrola ha señalado que todos los miembros de la misma fueron sustituidos a finales de 2022. "Ya están preparados para volver a analizar nuestra propuesta para llegar a un acuerdo y esperamos que tenga resultados positivos en los próximos meses", ha indicado Iberdrola.

La compra de PNM, anunciada en octubre de 2020 y valorada en unos 7.000 millones de euros, representa una de las grandes operaciones de Iberdrola para erigirse en un gigante en un mercado estratégico como el de Estados Unidos.