Iberdrola presenta la Alianza Q-Cero para avanzar en la descarbonización del sector energético

El presidente del Grupo Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, ha hecho un llamamiento para dejar atrás los combustibles fósiles y producir más cantidad de energía de fuentes renovables. En relación a la posibilidad de frenar el cambio climático, ha dicho que "estamos a tiempo si triplicamos las renovables a 2030 y reducimos el consumo de combustibles fósiles".

En una entrevista con Carlos Alsina en Onda Cero, Galán ha presentado la Alianza Q-Cero para la descarbonización, una alianza para progresar en la eliminación gradual de los combustibles fósiles y para alcanzar los objetivos climáticos.

En ese sentido, el presidente de Iberdrola ha pedido que se "unan fuerzas entre los que producen, los consumen y los que gestionan" para dar una respuesta "al clamor a nivel mundial por la descarbonización y la reducción de emisiones y de materiales contaminantes en el planeta".

"Esto no es una guerra de unos contra otros. Es una alianza de unos con otros para conseguir los objetivos de descarbonización", ha insistido Galán, que ha recordado que en las últimas citas internacionales –la Reunión Anual del Foro Económico Mundial en Davos o la Cumbre del Clima en Dubái– ha habido un amplio consenso para avanzar en la electrificación de la economía.

El proceso de descarbonización, ha dicho, va a generar "nuevas industrias y más empleos de calidad", en tanto que en este momento ya hay "más de 36 millones de empleados liados a la transición energética". Un proceso que, además, traerá "una calidad del aire y del entorno mucho menos dañino".

Galán ha terminado su intervención cargando contra quienes venden un producto verde cuando no lo es. "He vivido los negacionistas en una primera etapa, desmentidos por una inmensa base científica. Después vinieron los retardistas, que decían vamos a hacerlo, pero más despacio, y ahora está surgiendo el greenwashing, dicen pero no hacen", ha zanjado.