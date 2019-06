El precio mensual de una vivienda en Ibiza supone un 82% del sueldo medio, según el diagnóstico previo a la revisión del Plan Territorial Insular (PTI) encargado por el Consell de Ibiza sobre las dificultades habitacionales en la isla, informa el Diario de Ibiza.

"El acceso a la vivienda en Ibiza es hoy en día un lujo cada vez más inalcanzable para sus habitantes, con el consiguiente deterioro de la calidad de vida", señala el diagnóstico, que alude tanto al precio del alquiler como a las hipotecas.

Un lujo que se pueden permitir muy pocos y que no mejorarán con el tiempo, pues "las perspectivas de futuro no son muy optimistas debido a que la presión que la actividad turística ejerce sobre el mercado inmobiliario no parece que se vaya a reducir", destaca el texto.

Elaborado por la empresa Cotesa, el informe subraya el "desorbitado precio" mensual, que resulta "superior a lo aceptable" y convierte a Ibiza en la tercera ciudad de España con precio de venta más alto de casas y pisos.

"Con un salario medio de 1.380 euros, un precio medio de 3.700 euros por metro cuadrado y una superficie media de 95 metros cuadrados, el tiempo medio para pagar una vivienda es de más de veinte años de salario», indica el informe, que señala el aumento desbocado de los alquileres.